Een uitvaart organiseren die bij jou past begint met een goede voorbereiding

RememberMeEen uitvaart organiseren die bij jou past begint bij jezelf en met een goede voorbereiding. Jij weet namelijk als geen ander hoe jouw uitvaart eruit moet komen te zien. Je uitvaartwensen vastleggen brengt daarnaast voordelen met zich mee, niet alleen voor jezelf, maar ook voor jouw nabestaanden. Afscheid nemen van een dierbare is een belangrijk en onvergetelijk levensmoment dat je niet kunt overdoen. Door hier bij leven over na te denken, kun je jouw eigen uitvaart tot in de puntjes in kaart brengen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitvaartwensen vaak niet besproken

Omdat er zo weinig over de uitvaartwensen wordt gesproken, ontstaat er echter vaak onduidelijkheid over hoe iemand zijn of haar uitvaart het liefst had gewild wanneer het zo ver is. Stel dat je liever begraven wilt worden en jouw nabestaanden zijn hier niet van op de hoogte en gaan er na jouw overlijden van uit dat je gecremeerd wilt worden? Misschien niet zo een fijne gedachte. Om het niet alleen voor jezelf, maar ook voor jouw nabestaanden wat makkelijker te maken kun je alvast je uitvaartwensen vastleggen op papier of in een (online) document.

De uitvaart voorbereiden: voordelen

Je uitvaart voorbereiden heeft zo zijn voordelen. Zo kan het voorbereiden van je eigen uitvaart kan waardevol zijn en geeft rust. Als je vooraf jouw uitvaartwensen vastlegt en dit deelt met één of meerdere vertrouwenspersonen, dan kunnen zij ervoor zorgen dat jij de uitvaart krijgt zoals jij voor ogen hebt.

Daarnaast is het voor nabestaanden het erg fijn dat zij geen belangrijke beslissingen hoeven te nemen met betrekking tot jouw uitvaart waarbij ze twijfelen of het wel de juiste is. De uitvaart voorbereiden zorgt ook voor een handig overzicht van wat je wilt als het bijvoorbeeld gaat om de kist, bloemen, rouwkaart etc. Je kan hier vervolgens de kosten voor uitzoeken zodat je ook alvast een kostenplaatje hebt. Zo weten jij en de nabestaanden hoeveel de uitvaart ongeveer zal kosten en kun je ook hiervoor voorbereidingen treffen. Denk aan het opzij zetten van een maandelijks bedrag of de keuze van de uitvaartverzekering.

Een persoonlijke uitvaart, of een uitvaart die goed past bij hoe jij in het leven stond, biedt troost aan de nabestaanden. De uitvaart is immers één van de laatste herinneringen aan jou.

Een lastig keuzeproces makkelijker maken

Volledig scherm © RememberMe Ontzorg jezelf en je naasten dus door je uitvaartwensen vast te leggen. Dit kan in de uitvaartplanner van RememberMe. Voor jou, maar ook voor je naasten, is het een fijne gedachte om te weten dat alles naar wens geregeld kan worden mocht die bewuste dag aanbreken. Daarnaast neem je je naasten hiermee een hoop werk en zorgen uit handen. Zij kunnen de uitvaartplanner gebruiken als leidraad voor het regelen van de uitvaart. Er is zoveel mogelijk en alles kan ook geheel naar wens worden georganiseerd. De uitvaartplanner biedt structuur en inspiratie voor een persoonlijk afscheid en maakt een lastig keuzeproces makkelijker. Durf je afscheid persoonlijk in te richten. De uitvaartplanner helpt jou hierbij en biedt letterlijk en figuurlijk een houvast.

De uitvaartplanner is te koop voor €12,95,- per stuk (excl. de verzendkosten). Je kunt de uitvaartplanner op dit moment bestellen door een mail te sturen naar info@rememberme.nl. Het is ook mogelijk om telefonisch (010 820 97 53) een bestelling te plaatsen of het contactformulier in te vullen.