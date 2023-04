Een uitvaartverzorging vanuit het hart: persoonlijk en uniek

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Welke uitvaartverzorging past bij jou?

Echter is het geen vanzelfsprekendheid meer: volgens de Kamer van Koophandel zijn er momenteel bijna 3000 bedrijven op het gebied van ‘Uitvaartverzorging’ in Nederland. Uitvaartbedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond: vooral ZZP’ers wagen zich in deze markt.

Het beroep van uitvaartverzorger is geen beschermd vak: er zijn geen eisen ten aanzien van kennis en kunde van het regelen en uitvoeren van uitvaarten. De toename van het aantal uitvaartverzorgers geeft de nabestaanden een keuze, maar er zijn ook nadelen. Een ZZP’er moet alle faciliteiten, diensten en mensen inhuren en dat is vaak duur.

Om de kwaliteit van een uitvaart hoog te houden is er daarom een keurmerk van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Ondernemingen met het Keurmerk Uitvaartzorg voldoen aan heldere eisen. Barbara Uitvaartverzorging beschikt al jaren over het Keurmerk Uitvaartzorg.

Volledig scherm © Barbara Uitvaartverzorging

Persoonlijk en kwaliteit

Barbara verzorgt al ruim 65 jaar uitvaarten. Barbara Uitvaartverzorging beweegt als coöperatieve vereniging mee met alle veranderingen in de maatschappij. De uitvaartverzorger is opgericht door en voor mensen die vinden dat een uitvaart en winst niet samen gaan. Barbara verricht het hele proces vanaf het overlijden tot de begrafenis of crematie in eigen beheer en met eigen middelen. Zo beschikt de vereniging over eigen uitvaartcentra in Utrecht en Vleuten, een wagenpark, verzorgingsfaciliteiten, 24 uurs kamer, drukkerij en vooral een toegewijd team met uitvaartleiders, overledenenverzorgers, rouwchauffeurs, aulamedewerkers en nazorgconsulente. Hierdoor worden de kosten beheerst en de kwaliteit gegarandeerd.

Het kan iedereen overkomen. Op elk moment. Een geliefde die uit ons midden wordt weggenomen. En wat dan? Bel dan Barbara. Wil je er alvast eens over praten? Of voor jezelf alles alvast regelen? Bel gerust: 030 296 66 66 of kijk op de website.