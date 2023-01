Een vak leren en meteen een goed salaris verdienen, dat kan

SPB Gouwe en RijnstreekBen je (bijna) klaar met je vmbo of havo en twijfel je over wat je verder wil gaan doen? In de bouw liggen mooie carrières in het verschiet. Als je kiest voor een opleiding bij SPB Gouwe en Rijnstreek leer je een mooi vak en krijg je vanaf dag 1 meteen salaris.

Werken en leren

SPB staat voor Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw, en is opgericht door en voor bouwbedrijven in de regio Gouwe en Rijnstreek. SPB helpt aan de ene kant bedrijven aan goede leerlingen, en aan de andere kant leerlingen aan een goede baan met een mooi salaris. Je komt in dienst bij SPB Gouwe en Rijnstreek en je gaat vier dagen per week aan het werk op de bouwplaats en een dag naar school.

Bouwacademie Groene Hart

Op de bouwplaats leer je het vak van timmerman, metselaar of tegelzetter in de praktijk, op school leer je de theorie. Dit alles wordt gedaan vanuit de Bouwacademie in Waddinxveen, een mooi nieuw gebouw met heel veel moderne faciliteiten voor iedereen die een technisch vak wil leren. Op de Bouwacademie krijg je eerst een introductie van twee weken voordat je echt aan de slag gaat en je doet er later ook je examens.

Volledig scherm © SPB Gouwe en Rijnstreek

Baan en inkomen gegarandeerd

Er is nog steeds een enorm tekort aan vakmannen en vakvrouwen in de bouw. Over een baan hoef je je dus geen zorgen te maken; werkgevers zullen je met open armen ontvangen. En omdat je tijdens je opleiding meteen aan het werk gaat, ga je vanaf dag 1 ook lekker verdienen. En zeg nou zelf, wat is er gaver dan zelf een scheidingswandje kunnen maken, een muurtje metselen of een badkamer helemaal strak afwerken?

Klaar voor een carrière in de bouw?

SPB Gouwe en Rijnstreek biedt zogenoemde Beroepsbegeleidende Leerweg of BBL-opleidingen voor timmeren, metselen en tegelen op mbo 2 en 3 niveau. Instromen kan met een vmbo- of hogere opleiding, maar ook zonder diploma zijn er mogelijkheden. Op de website van SPB staat alles duidelijk uitgelegd en kun je je meteen aanmelden.