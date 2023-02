Een vernieuwd uitvaartcentrum: een intiem en mooi afscheid

Monuta HoldingNa maanden verbouwen en renoveren is het vernieuwde Monuta Uitvaartcentrum Bussum weer open. Dankzij de combinatie van het kunnen neerzetten van persoonlijke spullen met de warme en zachte sfeer, is het een prettige ruimte geworden om afscheid te nemen van een dierbare. Geïnteresseerden kunnen langs tijdens de open dag.

“Na drie maanden verbouwen en renoveren, is ons compleet veranderde uitvaartcentrum in november weer geopend”, vertelt uitvaartverzorger Esmeralda Ovaa. “De drie 24-uurskamers en de wisselkamer zijn een stuk groter geworden. De kamers zijn vanuit de centrale hal te bereiken. Deze heeft een eigen ingang. Ook bevindt zich in de centrale hal een eigen keuken met zitplek waar de familie zich kan terugtrekken om wat te drinken.”

“De aula biedt nu meer mogelijkheden voor verschillende opstellingen. Er kan zowel een afscheidsdienst als een condoleance worden verzorgd. Ook is het mogelijk de afscheidsdienst op te nemen of te streamen, zodat de ceremonie online kan worden bijgewoond. Aansluitend aan de aula bevindt zich de hal waar de genodigden binnenkomen. Deze is ruimer van opzet geworden en beschikt over verschillende zitplekken waar de genodigde rustig kunnen wachten tot de afscheidsdienst begint. De warme groene en grijze kleuren geven de aula en hal een rustige uitstraling.”

“Naast al deze veranderingen, onderging de verzorgingsruimte een ware metamorfose. Met sfeervolle muurbedekking, de mogelijkheid tot het kunnen draaien van muziek en de warme kleuren, is het een hele serene ruimte geworden waar de familie hun dierbare met liefde kan verzorgen.

Open over afscheid

“We merken dat er veel vragen zijn over onze dienstverlening. Ook zijn mensen vaak nieuwsgierig naar ons uitvaartcentrum. Wat is er mogelijk? En hoe gaat het precies als een dierbare komt te overlijden?”, vertelt uitvaartverzorger Esmeralda Ovaa. “Toch wordt het vaak moeilijk gevonden om er echt over te praten. Daarom geven we belangstellenden met deze open dag een kijkje achter de schermen en vertellen we meer over de mogelijkheden rondom een afscheid. Het bespreken van je eigen wensen zorgt ervoor dat je je nabestaanden niet met vragen achterlaat. Ook krijg je zo duidelijk wat je financieel kunt verwachten en of je hiervoor nog iets moet regelen. Open zijn over afscheid betekent zoveel meer dan alleen vertellen wat je wilt.”

Open dag

Op zaterdag 4 maart ben je tussen 10.30 en 15.00 uur van harte welkom in het uitvaartcentrum aan de Nieuwe Hilversumseweg 59 in Bussum. Tijdens de open dag worden er twee lezingen gegeven. De lezing ‘Gaan zoals je bent’ richt zich op de mogelijkheden in de hedendaagse uitvaart. De andere lezing ‘Een levenseinde zonder zorgen’ van Partiar gaat in op wat er allemaal kan worden geregeld rondom het levenseinde.



Daarnaast is het mogelijk om vrijblijvend je uitvaartwensen, samen met de uitvaartverzorger, te bespreken en vast te leggen op papier. Zij bieden jou de gelegenheid jouw Monuta uitvaartpolissen te laten checken op waarde en/of inhoud. Neem daarom je Monuta uitvaartpolis(sen) mee. Voor deze dag geldt een vrije inloop.



Op de website lees je alles over de open dag.