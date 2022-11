Een waardevaste en toegankelijke investering

XLBox NederlandVeel mensen zouden graag in iets willen investeren, maar een complete woning of een bedrijfspand is niet meer voor iedereen bereikbaar. Je kan tegenwoordig ook in garageboxen investeren. Toegankelijker en erg gewild.

De boxen zijn onderhoudsvrij, de verhuur is helemaal uit te besteden en de investering is zowel waardevast als een goede basis voor een mooi rendement.

Bas Reedijk is partner bij XLbox en legt uit: “We merken dat er veel behoefte is aan toegankelijke beleggingen, zoals die in garageboxen. Onze locaties met boxen in Zoetermeer, Arnhem en Nijmegen waren snel uitverkocht. Daarom bouwen we verder, in dit geval in Lelystad.”

Aantrekkelijk voor investeerders

Investeerders kunnen zelf bepalen welk bedrag ze willen inleggen. “Een garagebox vraagt om een kleinere investering dan een appartement, een complete woning of een bedrijfspand. Investeerders die meer willen, kopen bijvoorbeeld 5 of 10 boxen tegelijkertijd”, vertelt Reedijk.

Het is de flexibiliteit die de boxen en complete projecten aantrekkelijk maakt voor investeerders. Het biedt de mogelijkheid om het risico te spreiden over meerdere kleine investeringen. Bovendien heeft het concept zich inmiddels bewezen, zo blijkt uit de 5 locaties en de concrete plannen om verder uit te breiden.

Volledig scherm © XLBox Nederland

Geen omkijken naar

De belangrijkste motivatie van investeerders om in boxen te beleggen, is dat het een onderhoudsvrije investering is. Een woning vraagt om onderhoud, zowel structureel als incidenteel als er een keer iets kapot gaat. Bij een garagebox is daar geen sprake van. Er kan praktisch niets kapot en de boxen zijn ontworpen om tientallen jaren mee te gaan.

Daarnaast biedt XLBox de mogelijkheid om de verhuur en al het andere omkijken zoveel mogelijk uit te besteden. “We begrijpen dat investeerders hier zo min mogelijk omkijken naar willen hebben. Daarom bieden we de mogelijkheid om huurders voor de boxen te laten zoeken, daarvoor de marketing te laten doen en het beheer uit handen te nemen. Wij doen in dat geval praktisch alles wat er belangrijk is om met de investering een aantrekkelijk rendement te maken.”

Andersom zijn investeerders vrij om specifieke diensten wel of niet af te nemen. Dankzij die flexibiliteit en vrijheid trekt XLBox heel verschillende investeerders aan, variërend van particulieren die een alternatief zoeken voor hun spaargeld, tot grotere spelers die hun investeringen willen spreiden.

Volledig scherm © XLBox Nederland

Grote vraag maar klein aanbod

Reedijk wijst bovendien op de schaarste die er bestaat, specifiek voor garageboxen. “Er is ontzettend veel behoefte aan, terwijl het aanbod maar beperkt is. Dat merken we aan de vlotte verkoop. Nog voordat de bouw van de meeste locaties was gestart hadden we alle garageboxen al verkocht. Dat verwachten we op onze nieuwe locatie Lelystad ook. Daarom proberen we het project al in een vroeg stadium bij zoveel mogelijk verschillende investeerders bekend te maken.”

Die schaarste zorgt er voor dat de investering waardevast is. De boxen leveren een mooi rendement op. Ze kunnen op den duur meer waard worden of behouden anders waarschijnlijk in ieder geval de waarde die ze op dit moment hebben.

Meld je aan voor het nieuwe project

Op de nieuwe locatie in Lelystad gaat het om 199 garageboxen, 15 bijbehorende bedrijfsunits en om 34 camperstallingplaatsen. De verkoop daarvoor is inmiddels gestart. De bouw zal in het eerste kwartaal van 2023 starten. Het is de verwachting dat alle boxen tegen die tijd verkocht zijn.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website. Wie zich aanmeldt en investeert beschikt naar verwachting eind 2023 over zijn eigen garagebox als investering in vastgoed.