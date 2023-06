Efficiënte bestrijding tegen vocht in de kelder: laat het water juist binnenkomen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verschillende systemen

Het klinkt tegenstrijdig, maar het is beter om binnenkomend grondwater in de kelder te accepteren in plaats van te weren. Op die manier pak je het probleem juist aan bij de bron, zegt Rick van Weverwijk, vochtspecialist van Murprotec. “Ons drainagesysteem vangt het water op en voert het af naar een put onder de vloer. Van daaruit wordt het water weggepompt. Maar er zijn meer mogelijkheden.”

Randdrainage

Door een zwevende, nieuwe vloer boven de oude vloer te maken, of nieuwe wanden voor de oude muren te plaatsen, creëert Murprotec een ‘nieuwe’ kelder die geheel vrij van vocht blijft. Wat vroeger een muf en schimmelig hok was, wordt zo een prachtige ruimte, aldus Rick. “Nu kun je er mooi je wasmachine en droger neerzetten en veilig je spullen bewaren. In combinatie met een luchtbehandelingssysteem kun je er zelfs slapen.”

Volledig scherm © Murprotec Nederland

Randdrainage en bekuiping

Een minder ingrijpend en goedkoper alternatief is randdrainage, aldus Rick. “Dat is een zichtbare, waterdichte goot die Murprotec langs de muren aanlegt, waardoor het water wegloopt naar een pompput.” Heb je last van vochtige muren, maar komt er géén water de kelder in? Dan kan Murprotec de kelder ook ‘bekuipen’. “Dan wordt er een nieuwe laag cement aangebracht met epoxy erdoorheen: een water- en dampdicht materiaal dat je onder andere kent van zwembaden.”

Benieuwd naar de mogelijkheden van effectief bestrijden van vocht in de kelder? Vraag dan een gratis analyse aan. Kijk voor meer informatie op de website.