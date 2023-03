Eilandliefde: Lolland en Falster

Middeleeuwse steden ontdekken

Lolland en Falster zijn via bruggen en het vasteland met elkaar verbonden. De eilanden zijn niet groot, maar de afwisseling in landschap maken het perfect om er een paar zomerse weken vakantie te vieren.

Grote steden ontbreken, maar gelukkig zijn er genoeg Middeleeuwse plekken om te ontdekken. Bijvoorbeeld Nakskov, Maribo en Sakskøbing op Lolland, en Stubbekøbing en Nykøbing op Falster. Leuk weetje: de toevoeging ‘købing’ in de naam van steden geeft aan dat de kooplieden van de stad het recht hadden om hier handel te drijven.

Terug in de tijd

Vind je het leven van ridders, marktkooplui en gildelieden van vroeger interessant? In Middelaldercentret maak je een reis van 610 jaar terug in de tijd. Terug naar de Middeleeuwen. Riddergevechten, een haven en een perfecte reconstructie van een Middeleeuwse stad ontbreken niet in dit spectaculaire park in Sundkøbing.

Volledig scherm In het middeleeuwse centrum stap je regelrecht het jaar 1413 binnen met spannende riddergevechten en bekwame ambachtslieden. © Middelaldercentret

Hagelwit Deens zand

Lolland en Falster hebben een weergaloze kustlijn van 600 kilometer. Geen wonder dat er zoveel mooie stranden zijn. Zoals bijvoorbeeld het strand van Marielyst op Falster. Op een zonnige zomerdag lijkt het net alsof je op een hagelwit Caribisch strand bent. Het strand werd niet voor niets als Denemarkens mooiste uitgeroepen.

Camperen aan het water

Nysted Strand op Lolland is ook een plaatje. In de schaduw van struiken en bomen maak je je eigen strandstek of plekje op de houten steiger. Terwijl je met je benen boven het glasheldere zeewater bungelt, geniet je van het uitzicht op de baai en Nysted. De camping is op een paar passen van deze mooie plek.

Op Lolland en Falster gaan vakantievieren en het campingleven hand in hand. Met prachtige stranden en de natuur voor de campingdeur, heb je niet veel meer nodig. Er zijn hier veel fijne campings te vinden en bijna altijd in de buurt van water.

Volledig scherm Kamperen met uitzicht op zee. © BEST Production

Stevig potje fietsen

Zin in iets actiefs in plaats van een luierdag aan het strand? Fietsen is een geliefde activiteit op Lolland-Falster. De lichtglooiende routes lopen dwars door de natuur en langs de kustlijn. Daarnaast zijn de eilanden ook nog eens fietsvriendelijk.

Verschillende mooie routes zijn: langs het Nakskov fjord (37 kilometer), door de Lollandische Alpen (36 kilometer) of rond Sakskøbing (17 kilometer).

Volledig scherm In het natuurpark Nakskov Fjord ligt de langste dijk van Denemarken. Hier kun je fietsen zonder verkeer, je komt er alleen voetgangers en fietsers tegen. © Naturlandet

Magisch uitzicht

Als er een plek is waar je helemaal opgaat in de natuur, dan is het Saksfjed-Hyllekrog. Daar, in het zuiden van Lolland, is een indrukwekkend natuurreservaat. Het is de favoriete plek voor wilde paarden en verschillende vogels.

Een wandeling over de landtong naar de vuurtoren is ongeveer 3 kilometer. Het uitzicht vanaf de top van het lichtbaken geeft je het gevoel alsof de wereld hier ophoudt.

Overtocht per veerboot

De vakantiepret begint onderweg al. In Duitsland pak je de hybride ferry naar Denemarken. De twee ferryroutes van Scandlines varen tussen Duitsland en Denemarken. Heerlijk comfortabel en bijna aan de lopende band.

De route Puttgarden naar Rødby vaart elk half uur. Die van Rostock naar Gedser vertrekt tien keer per dag. In drie kwartier zet je voet aan land in Rødby in Lolland of Gedser in Falster.

Vis es på Lolland og Falster, oftewel: we zien je daar.

