Elektrisch of toch benzine? Goed advies is meer dan ooit belangrijk

LouwmanDe verkoop van particuliere auto’s zit in de lift. Dat blijkt uit cijfers van RAI vereniging, BOVAG en het RDC datacenter. Toch kun je als consument vandaag de dag heel wat vragen hebben over welke auto je nu het beste kunt kopen. Waar kun je op letten en hoe weet je of een auto echt bij je past? Je leest er alles over in dit artikel.

Een nieuwe auto aanschaffen doe je niet zomaar. Je wil rekening houden met de manier waarop je de auto gebruikt en met wat het beste bij je past. Het is normaal dat je met vragen zit, weet Danny Bras. Bras werkt al 24 jaar voor het merk Suzuki en doet dat sinds 2015 met veel passie bij Louwman Suzuki Rotterdam.

“Wij helpen vooral veel particulieren en dat maakt het voor mij juist leuk. Bij ons kan iedereen terecht voor de aanschaf van een auto en alles daaromheen.” Bras benadrukt dat ook zaken als private lease, verzekering, onderhoud en reparatie bij Louwman geregeld worden.

Altijd bereikbaar

Louwman Suzuki Rotterdam is uniek in de regio. Het rayon strekt zich uit tot Spijkenisse, Hellevoetsluis en omstreken. “We zijn groot, maar onze kracht ligt erin voor iedereen bereikbaar te blijven. Ondanks het grote gebied waarin we actief zijn, is de lokale look and feel voor ons absoluut het belangrijkst”, zegt Bras. De haal- en brengservice die geldt voor de hele regio onderstreept dit.

Het familiebedrijf kijkt met gezond vertrouwen naar de toekomst. In 2019 betrok Louwman Suzuki Rotterdam een nieuw pand. Duurzaamheid en innovatie gaan daarbij op elegante wijze samen. “Duurzaam is toch steeds meer het nieuwe normaal. Dat populaire Suzuki-modellen als de Vitara en de S-Cross nu ook als Full Hybrid te krijgen zijn, sluit hier helemaal bij aan.”

Persoonlijk advies

De Suzuki Swift werd vorig jaar door de Carbase database van Autoweek nog uitgeroepen tot zuinigste benzineauto. Sowieso scoort het merk goed in tests van de ANWB en de Consumentenbond. In 2021 werd Suzuki tweede in het betrouwbaarheidsonderzoek dat de Consumentenbond jaarlijks uitvoert.

“Niet voor niets heeft Suzuki de fabrieksgarantie verdubbeld. In plaats van 3 jaar, krijg je nu standaard 6 jaar fabrieksgarantie. Dat zegt iets over het product en laat zien dat de fabrikant erachter staat”, vertelt Bras.

Serious about fun

Bras gelooft dat de veelzijdigheid de kracht is van het merk Suzuki. “Het gaat niet alleen om bewezen kwaliteit, maar ook om een auto die echt bij je past. Van Suzuki zijn alle modellen (en mogelijke accessoires) zo divers dat er voor iedereen iets tussen zit”, besluit Bras.

Wil je een nieuwe auto aanschaffen en denk je dat een Suzuki wel iets voor jou is? Ben serious about fun en kies voor veilig op weg gaan in een stijl die bij je past.