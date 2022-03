Elisa (37) wil als zzp’er ook een goed pensioen

AegonNa jaren voor een groot energiebedrijf te hebben gewerkt, werd Elisa van de Pavert (37) boventallig verklaard. Wat zuur begon, bleek uiteindelijk dé kans om haar passie te volgen. Inmiddels timmert ze aan de weg als zelfstandig gewichtsconsulent. De klussen nog niet voor het oprapen, vraagt ze zich nu wel af: wat betekent dit voor mijn oudedagsvoorziening? FinSnap biedt uitkomst. Met deze online tool van Aegon kun je vooruitdenken en krijg je in tien minuten inzicht in je inkomsten en uitgaven voor nu en later.

Voor zij startte als zelfstandig gewichtsconsulent, werkte Elisa altijd in loondienst. Al die jaren, waarvan de laatste twaalf als teamleider bij een groot energiebedrijf, bouwde zij automatisch pensioen op. Daardoor maakte zij zich nooit zoveel zorgen om dat spreekwoordelijke ‘appeltje voor de dorst’.

Boventallig verklaard

Een en ander veranderde echter toen zij amper een maand na haar zwangerschapsverlof, midden in de coronacrisis, boventallig werd verklaard als gevolg van een aanstaande bezuinigingsronde. “Dat was wel even schrikken. Maar al gauw besloot ik van de nood een deugd te maken.”

In plaats van een mooie ontslagvergoeding koos Elisa bewust voor ‘ontslag met begeleiding naar nieuw werk’. Oftewel: ze werd een aantal maanden vrijgesteld van werk om met behoud van salaris een nieuwe opleiding te kunnen doen.

“Omdat ik graag mensen coach en zelf jarenlang worstelde met mijn gewicht, besloot ik gewichtsconsulent te worden. Misschien dat ik met de 25 kilo die ik zelf drie jaar geleden blijvend afviel ook anderen kan inspireren.”

Eind vorig jaar startte zij haar eigen bedrijf Mijn gezonde stap. Hoewel ze vastbesloten is succesvol te worden, zijn haar huidige klussen nét genoeg om de hypotheek van te betalen.

Financiële rust

“In de tussentijd ligt mijn pensioenopbouw stil, omdat ik dat als zzp’er nu zelf moet regelen. Daarom wilde ik graag FinSnap invullen. Om te kijken wat ik nu moet doen om later opnieuw de financiële rust te hebben die ik had toen ik nog in loondienst zat.”

Geruststellend is dat al gauw bleek dat haar man Melvin en zij er momenteel eigenlijk best goed voorstaan. “Het pensioen dat ik al gespaard heb, en hij nog steeds opbouwt, is gezien onze leeftijd lang zo gek nog niet. Maar duidelijk werd wel dat ik niet te lang moet wachten om opnieuw geld opzij te zetten voor mijn oude dag. Anders zitten we er straks wel érg krapjes bij.”

Oké, de hypotheek is tegen die tijd net afgelost. Maar Elisa en haar man willen dan ook nog een beetje leuk kunnen leven. Om die ruimte te creëren, kan beleggen een optie zijn. Maar zowel Elisa als Melvin weten eigenlijk niet zo goed hoe dat werkt.

“Meest voor de hand liggende is dus om, zodra ik een beetje winst pak, een deel te reserveren voor oudedagsvoorziening. Al gaan wij ons ook zeker meer verdiepen in de kansen die beleggen biedt.”

Mooi overzicht

“Het fijne van FinSnap is dat deze online tool je een mooi financieel overzicht geeft van waar je staat, nu en in de toekomst. Kabbelt alles lekker voort of moet je ergens nog aan wat knoppen draaien; dat is de boodschap die ík eruit haalde.”

“Als je jong bent, wat ik mij als bijna veertiger nog steeds voel, maak je je niet zo druk over hoe je er straks als bejaarde bij zit. Maar heel eerlijk: de favoriete playlist waar mijn man en ik thuis naar luisteren, heeft inmiddels ook een baard van hier tot Tokio. Kortom, zó jong zijn we niet meer. Tijd om volwassen te worden. Ook wat financiën betreft.”

