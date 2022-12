Energiedip? Tips voor goede nachtrust in de winter

Voldoende daglicht en beweging

Hoewel de verleiding groot is om tijdens de koude wintermaanden lekker binnen te blijven, is het juist van belang om zo veel mogelijk naar buiten te gaan. Daglicht en beweging zijn namelijk essentieel voor een goede nachtrust. Het beste maak je meteen na zonsopgang een ommetje in de buitenlucht, zodat je je lichaam activeert. Hierdoor val je ‘s avonds beter in slaap en word je ‘s ochtends energieker wakker.

Een ontspannen slaapritueel

Breng regelmaat in je slaapritme door elke dag rond hetzelfde tijdstip te gaan slapen en neem de tijd om te ontspannen voordat je onder de wol kruipt. Luister bijvoorbeeld naar rustgevende muziek of lees een goed boek. Vermijd het blauwe licht van telefoon of laptop, want dat verstoort de aanmaak van het slaaphormoon melatonine. Ook een warme douche of een alcohol- en cafeïnevrij slaapmutsje helpt je om als een blok in slaap te vallen tijdens de koude winternachten.

Een gezond slaapklimaat

Hoewel je op koude dagen misschien het liefst alles potdicht houdt, is het ook in de winter belangrijk om te blijven luchten en ventileren. Het raam op een kiertje zetten of een ventilatierooster openen, zorgt voor een gezonde luchtkwaliteit en dus een betere nachtrust. Zorg er wel voor dat het niet te koud is om in slaap te vallen. Nestel je in een lekker warm winterdekbed, draag speciale slaapsokken of gebruik een kruik om je lichaam te verwarmen.