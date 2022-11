Erik of het klein insectenboek: beestachtig leuke familievoorstelling

Stadsschouwburg UtrechtStadsschouwburg Utrecht presenteert komende kerstvakantie een geremixte versie van Godfried Bomans’ beroemde klassieker ‘Erik of het klein insectenboek’, gemaakt door HNTjong. In deze eigentijdse bewerking is er veel aandacht voor klimaatverandering, bijensterfte en zwerfafval. Met een groots decor, sprankelende animaties, fantasierijke kostuums en voorbij vliegende vlinders is het een voorstelling waarbij je ogen en oren tekort komt.

De wonderlijke wereld

Erik Pinksterblom is een fantasierijk jongetje dat verlangt naar iets bijzonders. Gekrompen tot het formaat van een vlieg komt hij terecht in stadspark de Wolleweide, waar hij bizarre avonturen beleeft tussen grassprieten die hoger zijn dan flatgebouwen. In deze wonderlijke wereld lijken de insecten verdacht veel op mensen. Zo ontmoet Erik bekakte wespen, danst hij met de hiphophommel en slaapt hij in een slakken-Airbnb.

Gaandeweg ontdekt Erik dat de insecten grote moeite hebben met overleven. Mensen spuiten pesticiden, en overal ligt zwerfafval. Kan Erik zichzelf en de insecten uit deze grote problemen redden?

Volledig scherm © Stadsschouwburg Utrecht

Actuele onderwerpen in een fantasierijk toneelstuk

‘Erik of het klein insectenboek’ brengt een actueel thema naar het theater. De aandacht voor het milieu en de zorg voor je directe leefomgeving staan centraal. In samenwerking met Naturalis Biodiversity Center is een speels insectenboekje gemaakt dat in het theater verkrijgbaar is. De foyers van de schouwburg worden omgebouwd tot een eigen insectenboek met installaties van de bij, de mier, de vlinder, de spin, de kakkerlak en de doodgraver. De bezoeker doorloopt een parcour en wordt aan de hand van verschillende doe-, denk- en maakopdrachten uitgedaagd om zich te verhouden tot dat kleine, rijke, maar veelal verborgen insectenleven.

Cast

De hyperactuele, spannende én humoristische toneeltekst is van Jibbe Willems. Regisseur Noël Fischer won met ‘Trojan Wars’ de Gouden Krekel 2022 voor de meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie. De titelrol wordt gespeeld door acteur/muzikant Billy de Walle. Daarnaast zien we André Dongelmans (de Luizenmoeder), Soumaya Ahouaoui (Marokkaanse Bruiloft), Esther Scheldwacht, Emma Vermeulen en Hein van der Heijden en de dansers Deion Holwijn en Marchano Sarijoen in de rollen van verschillende mensen en insecten.

Volledig scherm © Stadsschouwburg Utrecht

Beleef het in Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht maakt elk jaar een grote familievoorstelling in samenwerking met een Nederlands jeugdtheatergezelschap en een Utrechtse partner. Dit jaar zijn dat HNTjong, die alle jeugd en jongerenvoorstellingen bij Het Nationale Theater verzorgt en de Illusionary Rock Company onder artistieke leiding van Shailesh Bahoran. De voorstelling is in Stadsschouwburg Utrecht te zien van 21 t/m 30 december, middag- en avondvoorstelling. Kijk hier voor de volledige speellijst en kaarten.