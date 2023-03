Esther over haar overstap naar elektrisch rijden: ‘Zelfs op vakantie geen laadstress’

OpelSteeds meer mensen rijden elektrisch. Maar is het iets voor jou? Voor de serie Laadpaaltaks sprak reporter Fleur met operatieassistent Ester Maas (37). Zij had van tevoren last van range anxiety, ofwel: angst dat ze niet op haar bestemming zou aankomen. “Maar je kunt heel ver rijden met een elektrische auto en er staan echt overal laadpalen, zeker in Nederland.”

Ester volgt een opleiding in Arnhem. “Ik ga regelmatig op en neer vanaf mijn woonplaats Breda. Dat is bij elkaar zo’n 230 kilometer. Ik was bang dat ik onderweg steeds met een lege accu bij het tankstation zou staan. In werkelijkheid kan ik als ik thuiskom makkelijk nog een keer de weg op.’’

Je hebt dus nooit met een lege accu langs de weg gestaan?

“We hebben voor de deur een laadpaal staan, dus mijn man en ik zorgen er eigenlijk altijd voor dat de auto ’s ochtends volledig opgeladen is. Het is tot nu toe één keer gebeurd dat ik op de teller keek en zag dat ik nog maar dertig kilometer te gaan had. Toen ben ik naar het eerste tankstation in de buurt gereden en heb ik ‘m bij de snellader opgeladen. Ik heb er toen een relaxmomentje van gemaakt en een kopje koffie gehaald. Na een half uur kon ik weer verder rijden.’’

Quote “Ik kwam er snel achter dat je echt overal kunt laden.” Ester Maas

Hoe weet je waar je je auto kunt opladen?

“Ik kwam er al snel achter dat je echt overal kunt laden. Alleen al bij ons in de straat zijn zes laadpunten, kun je nagaan. Op de snelweg is er ook altijd wel eentje in de buurt, daar heb ik nog nooit voor hoeven omrijden.

Een bijkomend voordeel is dat op volle parkeerplaatsen de plek voor elektrische auto’s soms wel vrij is. Tijdens het parkeren kun je dan meteen laden. Laatst was ik met de kinderen bij de Efteling. Het was druk, dus alle auto’s werden naar de achterste parkeerplaats geleid. Maar wij mochten helemaal doorrijden naar de ingang. Dat was een leuke verrassing.”

En op vakantie, heb je dan geen laadstress?

“Afgelopen zomer zijn we met de elektrische auto naar de Ardeche gegaan. Van tevoren wist ik niet of er genoeg laadpalen zouden zijn, maar ik vond het prima te doen. We kunnen met onze auto zonder problemen 400 kilometer rijden en daarna ben je wel toe aan een pauze.

Toen we nog in een benzineauto reden, deden we dat vaak een beetje gehaast: vlug in de rij om te tanken, gauw het tankstation om te betalen en hop, weer door. Nu weet je van tevoren dat je stop iets langer is, wat ervoor zorgt dat je even rustig kunt lunchen of een rondje kunt lopen. Ik had voordat we onze elektrische auto kregen nog nooit van een snellader gehoord, maar je kunt al na een half uurtje verder rijden.”

Wende het snel om zonder versnellingen te rijden?

“Ik heb jaren geleden een automaat uit 1987 gehad. Die reed heel schokkerig en haperend, dus dat was mijn definitie van een automaat. Toen we onze huidige elektrische auto kregen, was ik helemaal verbaasd. Je glijdt over de weg en vooraan staan bij een rood stoplicht is altijd leuk. Omdat je niet hoeft te schakelen, rijd je veel sneller weg. Ik vind de stilte ook een verademing. Geen herrie aan mijn hoofd, heerlijk.”

Zouden alle Nederlanders elektrisch moeten rijden?

“Ja, dat vind ik wel. Ik vind het belangrijk om bewust om te gaan met de planeet waarop we leven. Los van alle gemakken is dat voor mij een reden om voor elektrisch te kiezen. Toen we deze auto kregen, hebben we ook meteen zonnepanelen genomen, zodat we de auto kunnen opladen met de opbrengst van de zonnepanelen. Als iedereen dat zou doen, zou het een stuk schoner en stiller worden op straat. Dat lijkt me heel fijn.”

Heel Holland Elektrisch met Opel

Opel is één van de koplopers in het reduceren van CO2-uitstoot, onder andere door de nadruk op elektrisch rijden. Hun missie: Heel Holland Elektrisch. Opel maakt elektrisch rijden daarom bereikbaar en toegankelijk voor iedereen. Hoe? Door innovatief te zijn en kwaliteit en betaalbaarheid voorop te stellen.

Kies dit jaar ook voor de honderd procent elektrische Corsa-e of Mokka-e en krijg gegarandeerd 2.950 euro Opel-subsidie, plus acht jaar garantie op de batterij. Bekijk alle details rondom dit aanbod via deze website.