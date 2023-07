Ex-asielzoeker Semina (26) helpt nu zelf vluchtelingen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Semina kan zich makkelijk inleven in de wereld van de Oekraïense vluchtelingen. “Ik ben opgegroeid in verschillende azc’s, dat duurde in totaal acht jaar. Mijn ouders hebben die periode ongetwijfeld heel anders – stressvol – beleefd. Ik heb er vooral goede herinneringen aan. Er waren altijd fijne mensen die ons hielpen. Ik kon altijd naar school. Dus toen ik afstudeerde en kon gaan werken, ging mijn hart sneller kloppen bij de gedachte dat ik nu andere vluchtelingen kan gaan helpen.”

Nieuwe vrijwilligers

Dat doet ze nu als Teamleider Oekraïne Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bij VluchtelingenWerk Nederland. In de gemeente Amsterdam zijn vijftien opvanglocaties, maar VluchtelingenWerk ondersteunt ook Oekraïners die tijdelijk bij een gastgezin wonen.

Semina: “Sinds het uitbreken van de oorlog hebben veel mensen zich als vrijwilliger aangemeld bij VluchtelingenWerk Nederland, maar we hebben nog steeds vrijwilligers nodig. In de opvanglocaties organiseren we spreekuren waar onze vrijwilligers alle vragen van Oekraïense vluchtelingen beantwoorden. Bijvoorbeeld over het openbaar vervoer, de zorg en werken in Nederland. De meeste vragen gaan over juridische kwesties: Oekraïners hoeven bijvoorbeeld niet de asielprocedure in, maar de regels voor deze groep mensen veranderen regelmatig.”

Succesvol startpunt

VluchtelingenWerk zette - met een extra financiële bijdrage van Postcode Loterij Nederland - het platform RefugeeHelp.nl op. Dat is een online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland, met veel informatie over wonen, werk, geld en juridische kwesties.

Semina: “Het platform is zo’n succes dat RefugeeHelp.nl inmiddels ook is uitgebreid met informatie voor alle vluchtelingen in Nederland.” Of je nu in een opvanglocatie zit, in een gastgezin of in een voorlopige woning: voor elke situatie vinden vluchtelingen er begrijpelijke informatie op maat. Het platform is beschikbaar in verschillende talen.

Een rijker mens

Want VluchtelingenWerk helpt niet alleen vluchtelingen uit Oekraïne, ook andere groepen krijgen steun. Semina: “We zien dat vrijwilligers die in eerste instantie alleen Oekraïners hielpen, zich nu ook inzetten voor andere vluchtelingen. De ene vrijwilliger biedt vooral een luisterend oor, de ander is taalcoach en weer een ander kan praktisch helpen. Wat alle vrijwilligers bindt: het maakt je een rijker mens als je in aanraking komt met andere culturen. En het geeft een fijn gevoel als je iemand anders kunt helpen.”

Stralende lach

Semina: “Enkele maanden geleden ontmoette ik een radeloze Oekraïense vrouw die geïsoleerd leefde. Ze kwam via een voorlichting terecht bij een Mindfit-workshop van zes sessies, samen met andere Oekraïners.

Na de laatste bijeenkomst kwam ze met een stralende lach op me af: ze vertelde dat de bijeenkomsten met landgenoten haar zóveel hadden gebracht, dat ze samen hadden gehuild, ervaringen hadden gedeeld, dat alle opgekropte spanning eruit kon en dat ze het leven weer aankan. Zulke verhalen geven zoveel voldoening. Want ook dat is onze taak: wij zijn er om een positieve draai aan het leven van mensen te geven, zodat ze weer vooruit kunnen kijken.”

