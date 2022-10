Extra duurzaam wonen in het Groene Hart

Ruimte, groen en rust

Het kleine dorpje Waarder, onderdeel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, is al meer dan 900 jaar oud. Het ligt in een rustige en landelijke omgeving, maar wel op een steenworp van de A12 naar Utrecht en Den Haag. Daarnaast is het omringd door plaatsen als Woerden, Bodegraven, Gouda en het prachtige historische stadje Oudewater. Een heerlijke stek voor wie in ruimte, groen en rust wil leven, maar wel alle voorzieningen binnen bereik wil.

Energieneutraal wonen

De ligging van het nieuwbouwproject Alexander in Waarder is echter niet het enige dat deze luxe afgewerkte huizen zo bijzonder maakt: alle woningen hebben het hoogst haalbare energielabel A++++, dat staat voor energieneutraal wonen. Oftewel: de woningen zijn gasvrij, voorzien van maximaal isolerend glas en bij normaal gebruik is je maandelijkse rekening voor energieverbruik 0 euro.

Altijd een aangename temperatuur

De energie die je nodig hebt, wordt opgewekt met tien zonnepanelen en er is een warmtepomp met warmte- en koudeopslag. Die zorgt er in combinatie met vloerverwarming (en -koeling) voor dat het altijd aangenaam is in het hele huis. Dat betekent in de zomers lekker koel en in de winter behaaglijk warm.

Duurzame watervoorziening

Eveneens bijzonder en duurzaam is de watervoorziening van de woningen in Alexander Waarder. Om kostbaar drinkwater te besparen wordt JustNimbus gebruikt: een innovatief systeem dat regenwater opvangt, opslaat en filtert. Zo is er een standaard aansluiting op beide toiletten en de wasmachine voorzien. Optioneel is ook een aansluiting op de buitenkraan mogelijk voor het besproeien van de tuin. Het water is gefilterd en kalkvrij. Kostbaar drinkwater wordt hiermee bespaard en de apparaten in de woning gaan aantoonbaar langer mee!

Stel je voor…

Bij zoveel duurzaamheid zouden we bijna vergeten te vermelden dat alle huizen in Alexander Waarder een heerlijke tuin van bijna 8 m diep op het zuiden hebben, plus een vlonder aan het (nog te verbreden) water. Zie je al voor je hoe je vanuit de openslaande deuren een oogje in het zeil houdt terwijl de kinderen in de zomer spelen op de vlonder, in de kleine speeltuin naast de woningen of in de winter samen het ijs op gaan?

De bouw start al in december, maar er zijn nog enkele woningen te koop. De woningen, ontwikkelt door Dunavast Development, zijn al voorzien van diverse onderscheidende kopersopties. Zo is er een ruime keuze in de uitvoering naar jouw persoonlijke woonwensen.