Ezra van de Wifi Crew: ‘Niet iedereen weet dat slimme apparaten soms stoorzenders zijn’

ZiggoWe krijgen steeds meer slimme huisgenoten erbij in de vorm van slimme thermostaten, smart tv’s en videodeurbellen. De mogelijkheden zijn haast onbeperkt, maar wat doe je als de apparaten in jouw smart home niet goed werken? De experts van de Wifi Crew staan voor je klaar met advies op maat. Altijd, dag en nacht.

In 1989 opende tech-goeroe Chriet Titulaer Het Huis van de Toekomst. Het ooit populaire huis had rolgordijnen die op commando op en neer gingen en lampen waartegen je kon praten. Wat toen baanbrekend was, is vandaag de dag de normaalste zaak van de wereld.

Meer dan acht op de tien Nederlanders hebben inmiddels een of meerdere slimme apparaten in huis, berekende het CBS. De smart tv en slimme thermostaat zijn inmiddels aardig ingeburgerd. En vier op de tien Nederlanders maakt regelmatig een praatje met een slimme assistent die naar de naam Siri, Alexa of Google-assistent luistert.

Wat als slimme apparaten niet goed werken?

Het succes heeft ook een keerzijde. Een op de vijf Nederlanders ervaart problemen bij gebruik van slimme apparaten, zoals bij het installeren of het koppelen van apparaten, concludeerde het CBS.

Dat is niet verwonderlijk. Deed de gloeilamp het vroeger niet, dan draaide je er een nieuw exemplaar in. Maar als de slimme verlichting weigert van kleur te verschieten of de wifi-speaker stilvalt, is het niet altijd meteen duidelijk waar de kink in de kabel zit.

De spreekwoordelijke kabel, want het merendeel van die slimme apparaten communiceert met elkaar via wifi of bluetooth. Juist doordat we zoveel slimme apparaten in huis hebben, kan het extra lastig zijn de stoorzender te identificeren.

Problemen met slimme apparaten? Dit is een oplossing

“Niet iedereen weet dat slimme gadgets soms letterlijk stoorzenders zijn’’, vertelt Ezra van de Ziggo Wifi Crew. “De draadloze wifi- of radiosignalen van de slimme apparaten kunnen namelijk botsen met het wifi-signaal in je woning. Daarom is het verstandig om slimme apparaten, zoals wifi-speakers, nooit te dicht bij het modem te zetten. Geef ze de ruimte.

Nog een tip: zorg ervoor dat alle slimme apparaten regelmatig hun software-updates krijgen, want daar kun je problemen mee voorkomen. De updates voor je Ziggo modem en mediabox gaan automatisch. Dus daar heb je geen omkijken naar.”

Kom je er alsnog niet uit, schakel dan de experts van de Wifi Crew in. Die staan klaar met advies op maat, dag en nacht, ook in het weekend. Ze kunnen, als je dat wil, via de camera van je smartphone meekijken. Da’s pas slim.

Nooit meer wifi-problemen dankzij de helpdesk voor je slimme huis

“Je mag gerust zeggen dat mijn eigen woonsituatie een uitstekende leerschool was”, zegt expert en ervaringsdeskundige Ezra. “Ik ben het early adopter-type, haal als eerste de nieuwste technologische snufjes in huis. Maar ik zie bijvoorbeeld bij mijn schoonouders ook hoe moeilijk het kan zijn om slimme apparaten werkend te krijgen en in de lucht te houden. Dan schakelen ze mij in.

Ezra weet als geen ander hoe frustrerend wifi-problemen kunnen zijn. “Als ik een klant aan de lijn krijg, kan ik me goed inleven in de situatie. Ik heb gelukkig ook meteen een advies paraat. Kijk, als het werkt, is het fantastisch. Maar als het niet werkt, zetten wij alles op alles om te zorgen dat het wel gaat werken.”

Wil jij thuis altijd en overal perfecte wifi? De Ziggo Wifi Crew is dag en nacht bereikbaar, tussen 08.00 en 20.00 uur via de chat of telefoon en buiten kantoortijden (tussen 20.00 en 8.00 uur) via de Messenger in de Mijn Ziggo-app. Kijk hier voor meer tips en tricks van het team.