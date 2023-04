Feestelijke heropening na tegenslag: wie iets te vieren heeft trakteert

Domino's Pizza NaardenNadat de eigenaren van Domino’s Pizza Naarden in 2022 met heel veel goede zin van start gingen, moesten ze vrij snel sluiten vanwege een uitslaande brand. Maar de ondernemers herpakken zich en zijn terug. Vanaf 21 april is het filiaal weer open voor het afhalen en bezorgen van smakelijke pizza’s. Een verse pizza is vanaf nu dus ook in Naarden en Muiderberg nooit verder weg dan dertig minuten.