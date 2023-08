Feline gaat naar de middelbare school: ‘Alles is nieuw, daar heb ik zin in’

Naar de middelbare school, wat verwachten jullie ervan?

Feline: “Dat ik veel nieuwe dingen ga leren. Ik krijg horecales en de school heeft zelfs een eigen restaurant waar leerlingen kunnen oefenen. Dat vind ik leuk, want ik wil later serveerster worden. Alles is nieuw, daar heb ik heel veel zin in. Wat ik wel spannend vind, is dat ik meer zelf moet doen.”

Rogier: “Ik kan me nog zo goed herinneren dat we Feline voor het eerst in bad deden als baby. Nu staat er opeens een verstandige jongedame voor mijn neus, die precies weet wat ze wil. Het voelt als de dag van gisteren, daar werd ik wel even emotioneel van. Ik vertrouw Feline en ze maakt altijd de juiste beslissing, toch vind ik het spannend dat ze het nu allemaal zelf gaat doen. Aan de andere kant is het ook cool. Ze gaat nieuwe dingen leren, de eerste stappen naar volwassenheid zetten. Dat gun ik haar van harte.”

Hoe zit het met de voorbereiding? Hebben jullie alle spullen al aangeschaft?

Rogier: “We waren zelfs te vroeg. Stonden we enthousiast in de winkel, waren er nog geen schoolspullen te koop, haha! Feline zei: ‘Kom papa, we gaan shoppen’. Ze liet duidelijk weten dat ze alles in één thema wilde en dat het niet te kinderachtig mocht zijn.”

Feline: “Al mijn spullen zijn roze-oranje, behalve mijn rekenmachine, die is felblauw. Voor mijn laptop heb ik een wrap in dezelfde kleuren als mijn thema.”

Rogier: “Ze wil heel graag een elektrische fiets nu ze 26 minuten moet fietsen naar school. We hebben gezegd: ‘Laten we eerst een jaartje kijken of je op tijd kunt zijn en netjes doet wat je gevraagd wordt.’ Feline hoeft geen hoge cijfers te halen, maar we willen wel weten of ze de verantwoordelijkheid aankan. Gaat dat goed, dan krijgt ze een nieuwe fiets.”

Op de middelbare school krijg je huiswerk. Hoe zijn jullie van plan dit aan te pakken?

Feline: “Op de basisschool heb ik al een beetje huiswerk gemaakt: topo-toetsen en een werkstuk. Ik weet nog niet hoe het straks gaat, maar ik kan alles goed plannen met de agenda die ik van school heb gekregen.”

Rogier: “We gaan haar in het begin helpen, zodat ze het daarna zelf kan. Maar we gaan het niet vóór haar doen. Hoe we het gaan aanpakken? Hetzelfde als we deden met topografie plannen: opdelen in stukjes. Dat ging goed, ik denk dat Feline dat snel onder de knie heeft. Ze danst zes keer per week, plannen wordt extra belangrijk. Het voordeel van veel dansen is dat ze de nodige discipline heeft.”

Ga je ook digitaal onderwijs volgen? Moeten jullie daar nog iets voor voorbereiden?

Feline: “Ja, ik krijg straks voor alle vakken huiswerk op de laptop. Op de basisschool deden we al heel veel met de computer: taal, rekenen en werkstukken. Superhandig dat daar een spellingscontrole op zit. Ook speel ik graag spelletjes op de computer. Ik doe aan jazz, modern en showdans. Just Dance vind ik daarom een leuk spel. Met vriendinnen of mijn broertje speel ik graag Roblox. Roblox is zo leuk, omdat je in dat spel verschillende spelletjes kunt spelen. We spreken van tevoren af welk spel we gaan spelen. Dan praten we met elkaar. Soms vind ik het irritant als ik dan opeens moet ophouden van mijn ouders.”

Rogier: “Haha, ja. Dat gebeurt soms. En des te belangrijker dat ze daarom een goede laptop heeft, waarmee ze de komende jaren niet alleen haar huiswerk kan maken, maar ook mee kan ontspannen als ze daar behoefte aan heeft. Want dat hoort er ook bij, natuurlijk.”

