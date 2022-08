Fit blijven zonder contributie of druk schema

Footy biedt in Nederland competities in tien steden. Wekelijks zijn er ruim 500 teams onderverdeeld in bedrijven, vrienden, dames en studentencompetities, die wekelijks een potje voetballen. Kies met wie, waar en wanneer het jouw uitkomt. Speel Footy om fit te blijven en mensen te ontmoeten in een ontspannen en sportieve sfeer. Op de website vind je meer informatie in welke steden de competities worden aangeboden en hoe jij je kunt aanmelden of bel 06-83133380.