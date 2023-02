Fit en uitgerust wakker worden

De slaapspecialisten bij Slaapboulevard Kwakernaat hebben een unieke Comfort Collectie samengesteld. In deze collectie vind je diverse hoog laag bedden, senioren bedden en meer. Een mooi bed voor nu, en een praktisch bed voor later.

Gemak

Een hogere instap is op iedere leeftijd fijn. De ideale instaphoogte ligt tussen de 45 en 65 cm.Zo kun je makkelijker in bed komen en weer gemakkelijker opstaan. Ook het bed opmaken is een stuk eenvoudiger, omdat je minder ver hoeft te bukken.

Bij veel bedden en boxsprings hoef je tegenwoordig de keuze om deze elektrisch verstelbaar te maken. Zo zit je altijd in de juiste comfortabele positie wanneer je een boek leest of TV kijkt. Bij hoog laag bedden, kun je het jezelf al helemaal comfortabel maken. Naast het instellen van de nek-, rug en beengedeelte, kan een hoog laag bed op hoogte worden ingesteld. Met één druk op de knop creëer je een ergonomische werkhoogte. Dit maakt bed opmaken gemakkelijker en is handig wanneer jij of jouw partnerzorg in bed nodig heeft.