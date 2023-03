Fjorden, eilandhoppen en fietsen

VisitDenmarkKustland is een overweldigend mooie streek in Oost-Jutland. Het gebied heeft veel te bieden voor een fijne vakantie. Je hopt van eiland naar eiland met de (fiets)ferry, ontdekt parels van dorpen en voor cultuur ben je in Horsens aan het juiste adres. Bonus: het magnifieke Horsens Fjord.

Bewonder het Horsens Fjord

Vanaf de haven van Horsens tot Gyllingnæs aan de noordkant tot aan Snaptun, een gezellig dorp in het zuiden, loopt het Horsens Fjord. Een Fjord is altijd indrukwekkend, het maakt niet uit vanaf welke kant je het bekijkt. Dit kan ook vanaf de fiets.

Verken al fietsend het fjord via de Fjordmino, een 52 kilometer lange fietsroute. Je vindt hier vlak landschap aan de kust en ietwat heuvelachtig met bossen wanneer je landinwaarts gaat.

Hop van eiland naar eiland

In de regio Kustland vind je de Oost-Jutlandse archipel met de vier eilanden Alrø, Hjarnø, Endeleve en Tunø.

Alrø is een idyllisch eiland in het midden van het Horsens Fjord. Vanaf Hjarnø hop je er naartoe met de voet- of fietsferry. Je komt er ook via de dam aan de noordkant van het fjord. Op de 8 vierkante eilandkilometers kun je fietsen over kronkelige landwegen en langs vakwerkhuizen. Wie van vissen houdt, leeft zich uit aan de noordkant van het eiland.

Hjarnø ligt slechts op 800 meter van het vasteland. Het eiland heeft een prachtige natuur met gevarieerde flora, fauna en fijne stranden. Het natuurgebied aan het zuidelijke strand is beschermd. Hier vind je de Kalverenstenen, een begraafplaats bestaande uit tien stenen schepen die ooit neergezet zijn door machtige mannen en vrouwen. Zij beheersten ergens tussen het jaar 600 en 900 het eiland en het Horsens Fjord.

Volledig scherm Het eiland Endelave staat bekend om zijn wilde konijnen en is een van de grootste ‘ wilde konijnengebieden’ van Denemarken. © Sarah Green

Op Endelave wandel je het ene moment op het wad en kun je een zeehondenkolonie bewonderen, en het andere moment hupsen de wilde konijnen voor je voeten. Daarnaast heeft het eiland nog een bijzondere attractie, namelijk zeewier. Regelmatig worden hier drie uur durende zeewiersafari’s gehouden waar je leert hoe je zeewier kunt oogsten en gebruiken. De zeewiersafari is inclusief proeverij en een bezoek aan de Tanggården waar je heerlijke zeewierproducten kunt kopen.

Waar je in Endelave in 21 kilometer rond het eiland bent gewandeld, ben je op het autovrije Tunø in minder dan drie uur rond. De natuur is er ongerept en bij goed weer zie je zelfs de Grote Beltbrug. Je moet hier wel de 18 meter hoge kerktoren voor beklimmen, die trouwens ook dienst doet als vuurtoren.

Ontdekkingstocht op de fiets

Tussen Horsens en Silkeborg loopt fietsroute 31. Deze 62 kilometer lange fietstocht loopt door het idyllische Bakkelandet en is zo goed als autovrij. Je komt langs de oude spoorlijn en Den Genfundne Bro. Ook bekend als ‘de herontdekte brug’. De oude spoorbrug uit 1889 is in volle glorie gerestaureerd en is nu een prachtplek om te bezoeken.

Volledig scherm Den Genfundne Bro is een juweeltje en een stukje herleefde Deense geschiedenis. De brug was 85 jaar lang bedekt door een dam, maar opgegraven en gerestaureerd in 2014. © Sarah Green

Het stadsleven

Naast het fietsen en wandelen is het natuurlijk ook heerlijk om te slenteren langs leuke winkels of te eten bij een lekker restaurant. Een tip: Ji-Mi’s, een restaurant met maar een paar tafeltjes waar je de hele avond in de watten wordt gelegd.

Horsens is ook een stad om culturele activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld Fængslet. Door de combinatie van boeiende cultuurhistorie en hedendaagse cultuur maakt een bezoek aan de staatsgevangenis meer dan de moeite waard. Je kunt er zelfs een avond achter de tralies doorbrengen.

Sluit je je dag liever wat luxer af? Kies dan voor het boutique hotel Jørgensens. Dit hotel is gebouwd in 1744 door een succesvolle koopman genaamd Lichtenberg. Hij toonde zijn succes en rijkdom door ‘zijn paleis’ te versieren met prachtig beschilderde plafonds en een heuse Koningskamer. Alle kamers van het huidige hotel weerspiegelen het historische gebouw, met authentieke details en een uniek karakter.

Meer vakantietips voor een heerlijke (fiets)vakantie in de regio Kustland? Neem hier een kijkje.

