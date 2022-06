Florius onderzoekt hoe frisse blikken helpen bij het vinden van een nieuw huis

Voor Liesbeth kwam de frisse blik op haar woonwens nogal onverwacht: “Omdat de kinderen het huis uit waren speelden we met de gedachte om kleiner te gaan wonen. En dan meteen gelijkvloers, zodat het toekomstbestendig zou zijn. Ik vind het heerlijk om huizen te kijken en haalde mijn man over mee te gaan op een open huizen route. Hij deed dat meer voor de gezelligheid, maar toen we dit huis binnenstapten waren we allebei verkocht. En dat terwijl het een totaal andere woning was dan we voor ogen hadden. Het is groter dan waar we eerst woonden en er zijn juist meer trappen. Nadat we een bod hadden gedaan, hebben we ons daarom toch weer teruggetrokken. Ook omdat er een nieuwe keuken in moest, de tuin niet heel zonnig was en het net te ver uit het centrum lag. Maar loslaten konden we het niet. Mijn man en ik bespraken onze woonwensen en hoe belangrijk die eigenlijk voor ons waren. Was gelijkvloers echt een vereiste? We bezichtigden weleens zo’n woning, maar voelden ons er dan totaal niet thuis. In deze splitlevel zagen we onszelf wel wonen. Na nog een keer kijken en praten met de eigenaar, besloten we het toch te doen. Daar ben ik elke dag weer blij om.”