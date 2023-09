Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft een expertisecentrum voor astma en COPD

Het Franciscus Astma, COPD & Allergie Centrum is 1 van de 6 expertisecentra van Franciscus. Het ziekenhuis heeft hiervoor een topklinische erkenning gekregen van de Stichting vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Dit betekent dat Franciscus expert is in de behandeling van deze aandoening. Dankzij deze kennis, behandelt het ziekenhuis volgens de nieuwste behandelmethodes en op basis van zorgplannen die op maat zijn gemaakt voor elke patiënt. Patiënten worden doorverwezen naar het expertisecentrum na beoordeling door hun huisarts en/of specialisten van een ander ziekenhuis.

Uitgebreide kennis over astma en COPD

Michelle de la Roij is verpleegkundig specialist (VS) Longgeneeskunde bij Franciscus. In haar werk als VS, begeleidt Michelle patiënten met ernstige vormen van astma en COPD. ‘Als VS ben ik opgeleid om, als spin in het web, de patiënt met een complexe ziekte te begeleiden als het niet goed gaat. Daarbij kijken wij ook naar de omgeving, familie en bijvoorbeeld beroep,’ legt Michelle uit. ‘Ik werk bij 1 van de grootste expertisecentra van Nederland voor patiënten met astma of COPD. Onze longartsen zijn betrokken bij (inter)nationaal onderzoek en de ontwikkeling van landelijke richtlijnen. Ook hebben wij ervaring hebben met speciale behandelmethoden. Deze kennis delen wij met andere ziekenhuizen.’