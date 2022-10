Ga beroepsgericht aan de slag op Barendrechtse vmbo-school

“Onze school kenmerkt zich door gepersonaliseerd onderwijs met oog voor het individu”, zegt adjunct-directeur Debby Wernke. “Dat houdt in dat wij proberen om leerlingen zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat zij al kunnen en kennen, en nog willen leren.” Bij Focus Beroepsacademie heeft elke leerling een eigen leerroute, zowel binnen als buiten de school. “Niet alle kinderen kunnen van nature leerdoelen formuleren en plannen, dat moeten ze leren. En dat is wat ze op deze school doen.” Hierin krijgen de kinderen begeleiding van een eigen coach. “Elke week hebben ze een gesprek met hun coach over hun doelen en wat er nodig is om die te bereiken.”

Beroepsprofielen

Bij Focus Beroepsacademie is er keuze uit vijf beroepsprofielen . Wernke: “Leerlingen die houden van koken of bakken kunnen bij ons kiezen voor het profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie. Voor leerlingen met een passie voor tuinen, planten en dieren hebben we het profiel Groen. Wat dit laatste profiel betreft zijn wij de enige school in de omgeving die dit aanbieden.” Aan de hand van een aantal beroepsvakken maken de scholieren al in de eerste twee leerjaren kennis met de beroepsprofielen. “Daarnaast organiseren we zowel binnen als buiten de school verschillende activiteiten”, zegt Wernke. “Leerlingen kunnen bijvoorbeeld bedrijven bezoeken of gastlessen volgen.” Na het tweede leerjaar kiezen de leerlingen het profiel dat aansluit bij hun talenten en toekomstplannen.

Passend gebouw

Maximale begeleiding in de ontwikkeling van leerlingen op hun eigen niveau is dus het credo van Focus Beroepsacademie. Een aanpak die volgens Wernke ook goed is terug te zien in het schoolgebouw zelf. Zo zijn er ruimtes waar leerlingen in grote of kleine groepen instructie krijgen en werkpleinen waar ze samen met medescholieren of onder begeleiding van een docent kunnen werken. Leerlingen die bijvoorbeeld extra ondersteuning nodig hebben, kunnen voor meer uitleg terecht in een van de kleinere instructieruimtes.