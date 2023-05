Ga eropuit in creatief, kleurrijk en verrassend Arnhem

Modestad Arnhem

Uniek winkelaanbod

Daarnaast heeft Arnhem een uniek winkelaanbod met conceptstores en merken die je alleen in deze stad vindt. In de gezellige 7 straatjes van Arnhem vind je onder andere Jofel Vintage. Hier scoor je unieke vintage kledingstukken, gemaakt van natuurlijke materialen. Shoppen per kilo kan bij Fabrics & More waar een uitgebreid assortiment aan vintage kleding wordt verkocht, variërend van iconische items uit de jaren zestig tot kleurige parels uit de jaren negentig.

De leukste hotspots

Proef de smaak van Arnhem

Na een heerlijke dag in de stad kun je lekker neerstrijken in een gezellig koffietentje, aangename wijnbar of knusse brasserie. Het aanbod is ruim en de meest verse, heerlijke en lokale producten worden geserveerd. Bij de restaurants Konijnvoer, Trattoria 89, FoodVia en ’t Eetatelier kun je puur genieten.

Overnachten in de stad

Overnachten in de stad Arnhem is alles behalve standaard. Zo kun je overnachten in de 700 jaar oude Walburgiskerk of slapen in hotel Modez in het Modekwartier waarbij de kamers speciaal zijn ontworpen door modeontwerpers en vormgevers. Waar je ook verblijft, alles is vrijwel op loopafstand. Zo loop je eenvoudig naar alle hoogtepunten toe.