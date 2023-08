Ga met je team op missie en beleef de avonturen van echte mariniers﻿

Tijdens de Wereldhavendagen op 1, 2 en 3 september in Rotterdam kun je bij het Mariniersdorp de stand van het Mariniersmuseum bezoeken. Laat een (nep)tattoo zetten, maak een ritje in een echt rupsvoertuig of beklim de toren. In het Mariniersmuseum, het stoerste museum van Rotterdam, is ook van alles te beleven. Maak kennis met het Korps Mariniers; een elite-eenheid die al bestaat sinds 1665. Ervaar in teamverband wat er tijdens een missie van mariniers allemaal komt kijken, of bezoek de tentoonstelling ‘Helden’. Net als de skills van mariniers is het Mariniersmuseum stoer, uitdagend en afwisselend.