Gaan vrouwen effectiever om met incontinentie?

Het bespreken van plasklachten is voor veel mensen een taboe. Maar juist door de klachten bespreekbaar te maken, durven mensen sneller hulp te vragen. Hierdoor kunnen klachten verminderd of verholpen worden. Bijvoorbeeld met bekkenfysiotherapie of medicatie, zegt Ruud Bosch, voorzitter van de Continentie Stichting Nederland tegen Mijn Gezondheidsgids.

Twee veel voorkomende vormen van incontinentie

Vrouwen staan eerder hun mannetje

Opvallend is dat vrouwen effectiever met urineverlies omgaan dan mannen. Wellicht dat de stap kleiner is omdat vrouwen al bekend zijn met het gebruik van maandverband. Maar ook de aard van het beestje lijkt een rol te spelen. “Mannen zoeken later hulp dan vrouwen”, zegt James Mahalik in Psychologie Magazine. De Amerikaanse psycholoog is gespecialiseerd in mannelijkheid en gezondheid. Het is bekend dat mannen over het algemeen ongezonder leven dan vrouwen. Vrouwen eten gezonder, verzorgen hun gebit beter en gaan bij klachten eerder naar de huisarts.