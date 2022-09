Gamers opgelet! Controller kapotslaan levert je op GameForce geld op

Van nog onuitgebrachte AAA- en indiegames tot nostalgische arcadekasten en retrogames; of je nu jong bent of oud, van GameForce gaat menig gamerhart sneller kloppen. Op het bruisende event vind je niet alleen games in overvloed, je kunt er ook allerlei activiteiten ondernemen die je thuis nooit zou doen. Speel bijvoorbeeld Farming Simulator op een tractor, ervaar One Piece Odyssey nog voordat hij uitkomt, kruip in de huid van een geit in Goat Simulator, bouw een gaming tafereel na in LEGO, schiet ‘de vijand’ neer in virtual reality of woon live een podcast bij. Ook kun je in robotautootjes rondrijden op de beurs of esportgames spelen tegen andere bezoekers. Stiekem fan van gaming influencers? Ook die kun je op de beurs spotten.