Gebruik de kracht van daglicht met zipscreen op zonne-energie

Allround ZonweringMet hoogwaardige zonwering bescherm je niet alleen je huis maar ook jezelf tegen hete zonnestralen, zonder zicht naar buiten te verliezen. Met een zipscreen op zonne-energie zet je de kracht van de zon bovendien om in jouw voordeel. Behalve dat je de temperatuur in huis op een milieuvriendelijke manier aangenaam houdt, blijft je woning intact doordat je voor de bevestiging van de screen geen gaten in muren of kozijnen hoeft te boren.

Zipscreens, ook wel bekend als ritsscreen of windvaste screens, zijn een vorm van vlakhangende zonwering. Ze bieden dezelfde voordelen als reguliere zonneschermen, met het verschil dat een zipscreen naadloos verbonden is aan zijgeleiders. Dit voorkomt lichtinval door een kier en klapperen in de wind.

Ingebouwde accu

Relatief nieuw zijn zipscreens met ingebouwd zonnepaneel. Deze vangen het natuurlijk daglicht en zetten dit om in energie, ongeacht de sterkte van de zon. De energie wordt opgeslagen in een ingebouwde accu. “De screen is feitelijk een vierkante kast met bovenin een ronde buis waar het doek omheen rolt”, legt Sander Mensink, vertegenwoordiger bij Allround Zonwering, uit. “In deze buis bevindt zich de motor, die via een kabel is aangesloten op het zonnepaneel en de accu op de voorkant van de kast. Via het paneel wordt de accu opgeladen. De motor zorgt ervoor dat de screen soepel omhoog en omlaag beweegt.”

Zelf oplaadbare motor

Standaard wordt een zipscreen met zonnepaneel van Allround Zonwering, fabrikant van buitenzonweringsproducten, geleverd met een bedrade motor die op afstand kan worden bediend. “Bestel je komende maand een Allround screen met zonnepaneel, dan wordt deze geleverd met een Somfy Solar motor tegen dezelfde prijs als de bedrade uitvoering”, zegt Mensink. Doordat de Somfy motor zichzelf oplaadt, is elektrische voeding van het net onnodig. “Je hoeft dus geen gaten te boren in je net gestucte muren of ontsierende kabelgootjes aan te leggen.”

Ander voordeel is het Soft stop & start systeem. Mensink: “Deze functie zorgt ervoor dat de motor bij het openen en sluiten van de zipscreen geleidelijk versnelt en bij zowel het in- als uitrollen boven- en onderin de kast vertraagt. Hierdoor gaan zowel de kast als de screen langer mee. Bovendien wordt het geluid bij het bewegen van de screen beperkt.”

Bediening via app

De motor is op afstand te bedienen met een meegeleverde afstandsbediening of via de Somfy-app. “Hiervoor ontvang je een aparte modem die compatibel is met de app en die ook terugkoppeling geeft over de status van je zipscreen. Voordeel van de app is dat je volledige controle hebt over je zonwering, waar je ook bent”, aldus Mensink.

Rvs draadvering

De nagenoeg schroefloze en strak afgewerkte Allround Solar zipscreen is ontworpen met oog voor detail en functionaliteit. Het doek is naadloos verbonden met het frame over de volledige hoogte, waardoor wind geen grip krijgt op het doek. In tegenstelling tot de meeste screens waarbij neopreenschuim wordt gebruikt om de rits in de aluminium zijgeleiders te bevestigen, is het zipsysteem van Allround Zonwering voorzien van duurzame rvs draadvering. Mensink: “Deze draadveren zorgen dat het scherm aan de zijkanten stevig op zijn plaats blijft. Bovendien kunnen ze een eventuele krimp van het doek opvangen tot wel drie centimeter. Het geweven doek kan namelijk net als hout wat werken onder invloed van weersomstandigheden.”

Gebruik de zon ook in jouw voordeel

Op de Somfy motor, het zonnepaneel en de accu zit een garantie van zeven jaar.

