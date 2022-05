Geef het goede voorbeeld: stop huiselijk geweld!

Stichting ELCKERLYCAl ruim veertig jaar zet Stichting Elckerlyc zich in voor ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld in de regio’s Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Vanaf dit jaar kunnen ook plegers zich aanmelden voor hulp. “Bij huiselijk geweld is iedere betrokkene slachtoffer”, zegt Elckerlycs bestuurder Angelina Franken.

Kopieergedrag

Met een coming out van daders zet Stichting Elckerlyc zich in voor het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Dat is belangrijk voor alle betrokkenen, legt Angelina Franken uit. Zeker voor de toekomstige generatie. “Kinderen kopiëren namelijk het gedrag van hun ouders. Dus als een kind getuige is van huiselijk geweld, gebeurt het vaak dat ze dit gedrag in hun volwassen leven nadoen. Ze hebben gewoonweg niet geleerd hoe je met respect voor elkaar ruzie maakt binnen een relatie en hoe je problemen samen oplost. Ze hebben daarvoor simpelweg te gebrekkige voorbeelden gehad.”

Aandacht voor plegers

Volledig scherm Stichting Elckerlyc vangt vrouwen, mannen en kinderen op die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Maar ook plegers verdienen aandacht, zegt Angelina. “In een situatie van geweld hebben alle betrokkenen een rol. Wij maken mensen zich bewust van die rol. Want door je verantwoordelijkheid te nemen, kun je samen gemakkelijker problemen oplossen.” Frustratie en onmacht is vaak de basis van huiselijk geweld. “Mannen kunnen zich machteloos voelen als ze hun zin niet krijgen, waardoor ze overgaan op geweld om hun punt te maken. Dat gaat soms zo ver gaan dat ze daardoor hun partner en kinderen kwijtraken.” Het verdriet om het verlies van kinderen is bij plegers vaak enorm. “Het is de voornaamste reden dat ze er iets aan willen doen.”

Praatgroep voor mannen

Voor mannen die met andere plegers willen praten organiseert de stichting de Support Groep Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS): een anonieme praatgroep die te vergelijken is met de AA en wordt geleid door opgeleide ervaringsdeskundigen. “In een groep van maximaal vijftien personen bespreken mannen met elkaar wat ze meemaken en kijken ze samen naar hun probleem. We snappen dat de drempel hoog is, maar aanmelden is heel simpel en je bent vrij om te komen en gaan wanneer jij wilt.”

Aanmelden

Waarom is een praatgroep voor plegers zo belangrijk? “Mannen schamen zich voor hun gewelddadige gedrag en halen daarom veel steun uit de groep”, vertelt Angelina. “Het geeft ze ook de kans te werken aan agressieregulatie met hulp van een GGZ-professional. Vergeet niet: over het algemeen zit er in ieder geval veel frustratie en onmacht, maar mogelijk zelfs een trauma achter de agressie.” Gelukkig komen via zogenaamde begeleide terugkeer mensen ook weer bij elkaar. “We garanderen niets; het stoppen van huiselijk geweld kost nu eenmaal veel werk. Maar voor iedereen is er een kans voor een nieuwe start. Met de praatgroep sturen wij erop aan dat mannen in elk geval het goede voorbeeld geven aan hun kinderen. Dat is de boodschap.”

Meer weten? Kijk dan op www.agressieendaarna.nl. Je vrijblijvend aanmelden voor de praatgroep kan hier.