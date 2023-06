Geef het zelfvertrouwen van je kind een boost met musicallessen

“Natuurlijk zijn kinderen die gewoon gek zijn op dansen, zingen en toneel ook welkom bij ons, maar het draait tijdens onze musicallessen niet alleen om dansen, zingen en acteren”, zegt Lieske, coördinator van FanWork Musicals.

“Bij ons staat niet het talent, maar de persoonlijke ontwikkeling van het kind voorop. Het doel van onze lessen is dat de kinderen plezier hebben en zelfverzekerder worden. Dit bereiken we door bijvoorbeeld een verlegen kind een uitbundig karakter te laten spelen of een solo te laten zingen. Zo willen we ze van binnen en buiten laten stralen.”

Iedereen is welkom

Bij FanWork Musicals kunnen kinderen van vier tot 21 jaar musicallessen volgen. Of je nou ervaring hebt of niet, iedereen is welkom en niemand wordt buitengesloten. Lieske: “Alle kinderen worden door ons omarmd om wie ze zijn. Zij hoeven zich niet aan te passen, wij passen ons aan hen aan. Het gaat erom dat we de kinderen een veilige omgeving bieden waarin iedereen zich vrij voelt om zichzelf te zijn. Dit doen we door samenwerkingsoefeningen en wederzijds respect te creëren. Het is mooi om te zien dat hierdoor hechte vriendschappen ontstaan.”

De groepen worden bij FanWork Musicals ingedeeld op leeftijd en bestaan uit maximaal zestien kinderen. “We vinden het belangrijk dat onze docenten hierdoor genoeg tijd en ruimte hebben om ieder kind de persoonlijke aandacht te geven die het nodig heeft.”

“Ons docententeam bestaat uit experts die zelf ook in grote musicals spelen. Hun ervaring en kennis geven zij ook door aan de leerlingen in onze talent class, die er speciaal is voor kinderen met een grote ambitie in de musicalwereld. En dat werkt, want vijf van onze talenten zijn zich op dit moment aan het voorbereiden op de auditie van Les Miserables de musical”, vertelt Lieske enthousiast.

Spetterende eindshow met groot publiek

Een lesjaar loopt bij FanWork Musical parallel met een schooljaar. De lessen gaan in september van start en staan tot de kerstvakantie in het teken van leren en ontdekken. Vanaf januari wordt er samen naar de eindmusical toegewerkt, die in juni of juli opgevoerd wordt in de grote zaal van een prachtig theater. “Dat belooft een spetterende afsluiting van het lesjaar te worden. Met een prachtig decor en mooie kostuums, maar ook met een groot publiek want natuurlijk worden vrienden en familie ook uitgenodigd”, aldus Lieske.

Gratis proef- en kijklessen

