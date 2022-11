Geef jouw nabestaanden rust en denk alvast na over jouw uitvaart

PCB UitvaartzorgRecent is er een documentaire verschenen, waarin een aantal bewoners van een hospice werden gevolgd. Een van de geportretteerden had zich neergelegd bij zijn naderend einde. Zijn enige resterende levensdoel was het tot in de puntjes regisseren van zijn uitvaart. Hij had zelfs al de tekst van de rouwkaart bedacht. En toen knapte hij op.