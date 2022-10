Geëlektrificeerde modellen nog steeds populair: deze 3 modellen worden de koplopers

RenaultElektrische en hybride auto’s zijn tegenwoordig erg in trek. Begrijpelijk, want de rijbeleving is uitstekend en ook de actieradius en techniek gaan snel vooruit. Maar welke modellen zijn op dit moment de beste in hun soort?

1. De Renault MEGANE E-Tech electric: een design statement in de zakelijke middenklasse

Renault is pionier op het gebied van elektrisch rijden. Sinds 2012 is het merk al actief met een range aan 100 procent elektrische modellen. Het meest recente model dat afgelopen zomer geïntroduceerd is, is de populaire Renault MEGANE E-Tech electric. Een zeer moderne middenklasser die aan alle eisen voldoet: een ruime actieradius tot 470km, snelladen tot 130kW per uur, innovatieve rijhulpsystemen en veel rijplezier met zijn krachtige 160kW/220pk aandrijving.

Twee zaken waarmee de MEGANE E-Tech electric zich onderscheidt van zijn concurrenten zijn het gemak van de ingebouwde Google software inclusief zeer goede spraaksturing én zijn exterieur high-tech design. Bekijk hier alle features van de MEGANE E-Tech electric.

2. De Renault ARKANA E-Tech full hybrid: een SUV coupé die zichzelf oplaadt

Switchen naar een geëlektrificeerde auto was nog nooit zo aantrekkelijk als met de nieuwe Renault ARKANA E-Tech full hybrid. Bij dit model is namelijk een stekker niet nodig, omdat de batterij zichzelf oplaadt tijdens het rijden. Zo kun je in de stad tot wel 80 procent van de tijd elektrisch rijden. Dankzij deze hybride technologie verlaag je je brandstofverbruik en CO₂-uitstoot tot maar liefst 40 procent.

En door de combinatie van twee elektrische motoren en een verbrandingsmotor is de comfortabele en stille ARKANA (vanaf 35.390 euro) geschikt voor korte én lange afstanden. De Renault ARKANA is ook verkrijgbaar als mild-hybrid en is met zijn trekgewicht van 1.x00 kg interessant voor caravan-liefhebbers. Meer weten over de ARKANA? Dat kan hier.

3. De Renault AUSTRAL E-Tech full hybrid SUV: representatief en innovatief

Niet alleen bestaande modellen laten de pioniersgeest en visie van Renault zien, ook komt het terug in de introductie van een toekomstig icoon zoals de nieuwe Renault AUSTRAL E-Tech full hybrid SUV (vanaf 36.480 euro). Nederland kijkt uit naar deze ruime SUV met dynamische eigenschappen.

De E-Tech hybride technologie van Renault combineert efficiëntie, ongeëvenaard rijplezier en prestaties op de perfecte manier. Mede door het 4-CONTROL vierwielbesturingssysteem en zijn krachtige 147kW/200pk aandrijving zet de AUSTRAL een nieuwe maatstaf in de middenklasse qua rijdynamiek. Het geïntegreerde Google-systeem en de 32 ADAS rijhulpsystemen maken het plaatje compleet. Erachter komen wat de AUSTRAL nog meer kan? Dat lees je hier.

Switch naar geëlektrificeerd rijden

Ben je van plan om over te stappen naar een 100 procent elektrische of een hybride auto? Dit is hét moment om de switch te maken. Door het grote, groeiende aanbod is er altijd een model verkrijgbaar dat perfect bij jouw wensen aansluit.

Meer weten over geëlektrificeerd rijden en de nieuwe Renault E-Tech modellen bewonderen? Bezoek dan renault.nl.