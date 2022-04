Geen ster in de keuken? Zo zet je altijd lekker eten op tafel

1) Rokende oven

Vraag jij je weleens af waarom de bovenkant van je lasagne al zwart is, maar de pastabladen nog niet gaar zijn? Om er vervolgens achter te komen dat de oven op de grillstand staat. Toch is het niet altijd te zien wat de oorzaak is van die rokerige geur. Er kunnen namelijk verbrande etensresten op de bodem van je oven liggen. Reinig je oven daarom regelmatig, anders wordt het alleen maar erger en erger. Aangekoekte etensresten kun je gemakkelijk verwijderen door je oven tot 200 graden te verwarmen. Zet de oven uit als hij is opgewarmd. Zet dan een ovenbestendig bakje - anders heb je weer een ander probleem - met heet water en een scheutje schoonmaakazijn erin, met de ovendeur dicht. Laat dat zo een nachtje staan. De etensresten kun je dan de volgende dag gemakkelijk verwijderen met een keukenpapiertje.

2) Aangebrand in de pan

Gebruik in ieder geval boter of olie die tegen hoge temperaturen kan. Extra vierge olijfolie is bijvoorbeeld niet geschikt om in te bakken, omdat dat sneller verbrandt. Goedkope milde olijfolie kun je wel gebruiken om in te bakken, net als koolzaadolie of arachideolie. Let er bij de laatste wel op dat het van pinda’s gemaakt is. Gebruik het dus niet voor mensen met een pinda-allergie.