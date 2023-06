Geen zin om te koken maar wel gezond en lekker eten? Zo doe je dat

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft regelmatig het gevoel het te druk te hebben, meldt de Volkskrant. Vooral de ‘randen van de dag’, waar na een lange dag nog gekookt moet worden, of de (klein)kinderen nog uit school of van de sportclub moeten worden gehaald, worden door veel mensen als stressvol ervaren.

Gemak en gezond

Bijna de helft van de Nederlanders die geen zin of tijd heeft om te koken, eet regelmatig kant-en-klaar. Zo’n dertig procent haalt iets bij de snackbar en zo’n tien procent snackt allerlei kleine dingen (FSIN). Op basis van marktonderzoek blijkt dat gemak de komende jaren een doorslaggevende factor wordt bij het kopen van onze etenswaren. We willen gemak, maar tegelijkertijd ook focus op een gezonde levensstijl.

Een ruime meerderheid van de consumenten denkt momenteel nog dat kant-en-klaarmaaltijden ongezonder zijn dan zelf koken. Maar is dat ook echt zo?

Kant-en-klaar maar dan gezond

Vandaag de dag kunnen kant-en-klaarmaaltijden gezonder zijn dan maaltijden die thuis worden bereid, vertelt Susanne, diëtist bij maaltijdservice Uitgekookt. De koks bij Uitgekookt letten er bewust op dat alle maaltijden minstens net zo gezond zijn als zelfgekookte maaltijden.

“Onze maaltijden bevatten alle benodigde bouwstoffen. Alles wordt in verantwoorde hoeveelheden afgewogen en op elkaar afgestemd. We streven er bijvoorbeeld naar dat iedere maaltijd minimaal 150-200 gram groente bevat. Bij zelf koken kan het lastig zijn op al die dingen te letten. De gemiddelde Nederlander redt dat als-ie zelf kookt lang niet altijd.”

Geen onnodige toevoegingen

Er wordt weleens gedacht dat kant-en-klaarmaaltijden veel conserveringsmiddelen of andere toevoegingen bevatten. Dit is echter niet altijd het geval. Susanne: “Je ziet weleens dat er kleur- en geurstoffen worden toegevoegd, zodat een maaltijd beter ruikt of er aantrekkelijker uitziet. Bij Uitgekookt voegen we alleen natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen toe. Niets onnatuurlijks, wat je wel vaak ziet in de standaard pakjes uit de supermarkt.”

Tijdens het koken en het verpakken, blijven de vitamines en voedingsstoffen in de maaltijden van Uitgekookt optimaal behouden. De maaltijden bevatten pure en echte ingrediënten en zijn dan ook met recht gezond te noemen. Met de goed-voor-je-lijf-boxen doet de landelijke aanbieder van verse maaltijden aan huis hier zelfs nog een schepje bovenop.

Extra gezond

De maaltijden in deze boxen zijn namelijk geschikt voor mensen die op hun koolhydraatinname willen letten: veel mensen krijgen hier teveel van binnen. “Het gaat om maaltijden met ongeveer 40 gram koolhydraten en vol met verse groenten”, legt Susanne uit. Bij de Goed voor je Lijf-box kun je optioneel verantwoorde lunchgerechten en handige extra’s bestellen.

De maaltijdaanbieder maakt ook zelf sauzen en kruidenmixen. Deze bevatten minder zout en suiker dan de varianten uit de supermarkt. Ook de zelfgemaakte dressing met minder suiker is een extra gezonde keuze. Dit zijn goede voorbeelden van gezonde en lekkere alternatieven die je minder gauw zelf nog even snel klaarmaakt na een lange, drukke dag.

Benieuwd wat er in de box zit? Bekijk het aanbod hier.

Dagelijks verse variatie

Elke week stelt Johan van Marle, eigenaar van Uitgekookt, samen met de chefs maar liefst 24 gerechten samen. “Als zij iets lekkers hebben bedacht, check ik altijd de voedingswaarden”, vertelt Susanne. “Ik kijk of een maaltijd genoeg eiwitten en groenten bevat, en niet te veel verzadigd vet, suiker of zout.” De maaltijden van Uitgekookt passen in een gezond en gevarieerd voedingspatroon.

“Maar het moet natuurlijk ook lekker zijn”, besluit Susanne. De feedback van klanten is daarbij volgens de diëtist het allerbelangrijkst. Er worden regelmatig proeverijen georganiseerd en de mening van klanten wordt teruggekoppeld naar de keuken, zodat het menu zich blijft verbeteren.

Naast gezond en lekker, bieden de maaltijden vooral veel gemak. Ze worden elke dag vers bereid en aan huis bezorgd. Wil je dit niet elke dag? Dan kan het bijvoorbeeld ook voor twee dagen in de week. Na de dag van bezorging zijn de maaltijden vijf dagen houdbaar. Zo heb je altijd iets gezonds in de koelkast staan. Dat is goed verzorgd en iets waar je niet meer aan hoeft te denken. Klinkt dat lekker? Maak dan nu extra voordelig kennis met de speciale voordeelboxen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.