Geliefde combinatie: duurzaam wonen in het groen in zuidwest Pijnacker

Tuindershof ZuidWonen op een eiland en toch nabij grote uitvalswegen richting Rotterdam, Delft, Den Haag en Zoetermeer? In Tuindershof ZUID is dit vanaf de zomer in 2024 mogelijk. Met de plas van Van Buijsen in je achtertuin heb je hier 365 dagen per jaar een vakantiegevoel. De verkoop gaat goed, reeds 65 procent van het project is verkocht. Vanaf deze maand start de bouw.

Wooneiland

Een plek omringd door groen en water middenin de Randstad, waar je de vogels nog hoort zingen en de wind hoort ruisen: dat is het nieuwbouwproject Tuindershof ZUID in zuidwest Pijnacker. Via één toegangsweg kom je op het eiland, waar aan een woonerf 23 woningen worden gesitueerd. Hier verschijnen vrijstaande villa’s, twee-onder-een-kapwoningen en drie-onder-een-kap herenhuizen. Iedere woning ligt op een ruim perceel. Het merendeel van de woningen heeft een tuin aan het water en parkeert op eigen terrein. Door het besloten karakter van het eiland, woon je hier in alle rust en heb je straks veel sociale controle.

Volledig scherm © Tuindershof Zuid

Een mix van natuur en stad

Avondwandelingen maak je om de plas van Van Buijsen. Ook kinderen kunnen volop spelen in de natuurlijke speelplekken rondom de plas. Wil je een stuk verder? Pak dan de fiets richting de aan de wijk grenzende Groenzoom. Voor wat meer reuring ben je via de N-470 en N-471 zo op een van de nabij gelegen snelwegen richting Rotterdam, Delft, Den Haag of Zoetermeer. Het openbaar vervoer bevindt zich op loopafstand van het nieuwbouwproject. In vijf minuten sta je op Station Pijnacker Zuid en brengt de metro je binnen 15 minuten in Den Haag of Rotterdam. Kortom, wie van rust, natuur en ruimte houdt, maar wel graag grote steden om de hoek heeft, zit hier goed.

Volledig scherm © Tuindershof Zuid

Duurzaam wonen

In het project zijn nog enkele woningen beschikbaar. Deze variëren van 147 tot 185 m2. Kenmerkend voor de woningen is het duurzame karakter. En dat is goed voor de portemonnee: hoge energiekosten zijn verleden tijd. Een bodemwarmtepomp met een collectieve bron zal de woningen verwarmen en koelen. Indak-zonnepanelen, gewone zonnepanelen die in het dak verzonken zijn, maken het geheel af.

De koopsommen starten vanaf € 683.110,- v.o.n. Bekijk de woningen op de website van Tuindershof ZUID en schrijf je in.