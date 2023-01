Geluk en welvaart in een kom: Paddenstoelen en zeevruchtensoep

Amazing OrientalTijdens het Chinees Nieuwjaar staat lekker eten centraal en elk ingrediënt dat we gebruiken heeft zijn eigen symbolische betekenis. In dit gerecht hebben we paddenstoelen en zeevruchten gebruikt om een heerlijke soep van te maken. De hoed van een paddenstoel symboliseert een munt en zeevruchten staan gegarandeerd voor welvaart. Geluk en welvaart in een kom.

Personen: 4

Bereidingstijd: 20 minuten

8 ongepelde garnalen zonder kop

4 imitatie king crab surimi

4 gesneden inktvis (bevroren)

300g zijdezachte tofu

1 blik bamboescheuten

1 blik po ku shiitake paddenstoelen

1 pak witte shimeji

1 liter water

Smaakmakers

190g abalone -st jakobsschelpsaus

1 el lichte sojasaus

¼ tl zout

¼ tl zwarte peper (gemalen)

¼ tl suiker

Garnering

1 bosje koriander

Bindmiddel

1 tl maïzena

2 el water

Bereidingswijze

Spoel de bamboescheuten en de strochampignons onder de kraan af. Snijd de bamboescheuten en de champignons in repen. Haal de shimeji uit elkaar en snijd de tofu in blokjes. Maak een inkeping in de rug van de garnalen en haal de darmkanaal eruit.

Breng 1 liter water aan de kook. Voeg vervolgens alle ingrediënten toe. Breng het op smaak met de abalone - St. jakobsschelpsaus, lichte sojasaus, zout, zwarte peper en suiker.

Meng de maïzena en het water in een kleine kom. Giet het maïzenamengsel in de soep. Roer af en toe door de soep, tot het een beetje is ingedikt.

