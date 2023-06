Geniet van een feestelijk spektakel en talloze activiteiten tijdens de Spuidag

Oud-Beijerland CentrumDe jaarlijkse Spuidag in en rond de historische haven van Oud-Beijerland is wereldberoemd in de hele Hoeksche Waard en inmiddels ook ver daarbuiten. Zaterdag 17 juni is het weer zo ver.

Historische omgeving

De naam ontleent deze dag vol feestelijk spektakel, live muziek en een gezellige markt met foodtrucks natuurlijk aan het Spui, de rivier die ontstaan is door de stormvloed van 1532 en die nu nog steeds de scheiding vormt tussen de eilanden Voorne-Putten en de Hoeksche Waard. De sfeervolle oude haven in het centrum van het al even historische Oud-Beijerland (op maar 20 autominuten van Rotterdam) vormt het decor voor de Spuidag.

Ziplinen, flyboarden en speedboten

Maar er is nog veel meer te beleven bij dit maritieme evenement. Je kan een kijkje nemen op een oud houten zeilschip, bootjes besturen of op een rodeo surfplank. Ook komt een flyboarder die zijn spectaculaire kunsten laat zien en er zijn volop straatartiesten te bewonderen. Er zijn grote springkussens en je kan meevaren op een supersnelle speedboot of meerijden in een oude brandweerwagen. Er is dus echt voor iedereen wat leuks te zien en te beleven tijdens de Spuidag.

Volledig scherm © Oud-Beijerland Centrum

NK Schoproeien

Een hoogtepunt van de Spuidag is elk jaar weer het NK schoproeien dat al meer dan 25 jaar plaatsvindt in de haven van Oud-Beijerland. Schoproeien is een bloedstollende trekwedstrijd tussen twee stalen roeiboten, die met een touw aan elkaar vast in het midden van de haven liggen. Elk vierkoppig team probeert door te roeien met tuinschoppen, in goed Oud-Beijerlands ‘batsen’ geheten, als eerst de kademuur te bereiken. De wedstrijd begint om half 3.

Volledig scherm © Oud-Beijerland Centrum

Gratis parkeren

Oud-Beijerland is zowel met de auto als met ov goed bereikbaar en parkeren is er op veel plekken gratis. Zet zaterdag 17 juni dus in de agenda en kom meteen de rest van dit mooie dorpje met zijn statige herenhuizen, fraaie gevels en monumentale gebouwen - of zoals ze daar zelf zeggen: dorpse charme, stadse allure - verkennen. Het feest barst om 10.00 uur los en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website.