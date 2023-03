Gespecialiseerde dementiezorg voor als thuis wonen niet meer gaat

Martha FloraDe moeder van Sabien woont in een groot, licht en gezellig appartement met een keukentje, een eettafel en een zithoek. Centraal in de kamer staat de piano, want muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven van Linda Hamburger, de moeder van Sabien, die nu 87 is en dementie heeft.

Gespecialiseerde dementiezorg

Linda woont in Martha Flora, een instelling die gespecialiseerd is in zorg aan mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. Liefdevolle zorg die gebaseerd is op persoonlijke aandacht, iets waarvoor in een ‘gewoon’ verpleeghuis meestal onvoldoende tijd, ruimte een aandacht is. “Ik zit graag bij mijn piano, maar ik voel me nooit alleen. Als ik mijn kamer verlaat, kom ik in een van de andere ruimtes altijd iemand tegen. De bibliotheek is prachtig, de keuken is gezellig, net als de woonkamer en de lange koffietafel waar we regelmatig spelletjes doen. Je bent overal vrij in, niets moet hier. Als het mooi weer is, ga ik lekker in de tuin zitten. Ik ben dol op de zon”, vertelt Linda.

Zelfstandig wonen in eigen woning

Dochter Sabien (54) is blij dat haar moeder in Martha Flora woont. “Terugkijkend ging het thuis al een poos niet goed met mijn moeder, maar ze kon het lang voor mij verborgen houden omdat we ver uit elkaar woonden. Ik hielp haar boodschappen bestellen via internet, maar als ik bij haar kwam bleek dat ze de boodschappen ergens in de keuken had gelegd zonder er verder iets mee te doen. Ze vergat gewoon te eten.” Nu er goed voor haar moeder gezorgd wordt, valt er ook een last Sabien haar schouders: “Zorgen voor een ouder met dementie is zwaar, nog afgezien van het geregel en de administratie. Martha Flora is de ideale oplossing. Voor mijn moeder voelt het alsof ze zelfstandig woont in een eigen woning. De medewerkers zijn gastvrij, deskundig en het is er gezellig. Ik voel me er ook erg thuis.”

Verder met het vertrouwde leven

Toch viel het niet mee Linda over te halen haar vertrouwde omgeving te verlaten. Zoals veel ouderen wilde ze zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Martha Flora verlaagt de drempel om te verhuizen door fijne royale appartementen te bieden, voorzien van eigen sanitair en pantry en met veel privacy. In overleg zijn ook logés welkom, zoals een partner of (klein)kinderen. Alles om ervoor te zorgen dat het gewone leven zoveel mogelijk door kan gaan.



Martha Flora heeft vijftien mooie locaties voor gespecialiseerde, persoonlijke dementiezorg, gevestigd door heel Nederland. Wil je meer weten, of wil je eens een kijkje nemen? Ga dan naar de website.

