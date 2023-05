Gespecialiseerde dementiezorg voor als thuis wonen niet meer gaat

Linda woont in Martha Flora, een instelling die gespecialiseerd is in zorg aan mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. Liefdevolle zorg die gebaseerd is op persoonlijke aandacht, iets waarvoor in een ‘gewoon’ verpleeghuis meestal onvoldoende tijd, ruimte een aandacht is. “Ik zit graag bij mijn piano, maar ik voel me nooit alleen. Als ik mijn kamer verlaat, kom ik in een van de andere ruimtes altijd iemand tegen. De bibliotheek is prachtig, de keuken is gezellig, net als de woonkamer en de lange koffietafel waar we regelmatig spelletjes doen. Je bent overal vrij in, niets moet hier. Als het mooi weer is, ga ik lekker in de tuin zitten. Ik ben dol op de zon”, vertelt Linda.