Gezond eten, maar geen tijd om te koken? Dan zijn deze maaltijden wat voor jou

Gemak boven alles

Of het nu gaat om ontbijt, lunch of avondeten: uit marktonderzoek van FoodService Instituut blijkt dat Nederlanders hun aankoopbeslissingen steeds langer uitstellen. Ook hebben ze vaker geen tijd of geen zin om zelf een maaltijd klaar te maken. De oplossing is gemak: een kant-en-klare maaltijdsalade van de supermarkt, een bezoekje aan de traiteur, de bezorgpizza of een snel broodje.

Gemak wordt in de komende tien jaar het belangrijkste motief voor Nederlanders als het gaat om eten kopen. Op basis van het onderzoek van het FSIN wordt ingeschat dat van de 80 miljard euro die de consument in 2030 aan eten zal besteden, 27,5 miljard euro onder de categorie gemak valt. In 2019 was dat nog 16,8 miljard euro, dus dat is een groei van maar liefst 64 procent.

Binnen vier minuten eten op tafel

Dat Nederlanders in deze drukke, snelle wereld steeds vaker voor gemak kiezen is op zich logisch, want op deze manier win je kostbare tijd die je weer kunt besteden aan andere dingen. Maar is dit eigenlijk wel gezond? De maaltijden die men doorgaans bestelt of kant-en-klaar haalt, dragen vaak niet bij aan een vitale levensstijl.

Dit kan anders, vindt Johan van Marle, eigenaar van Uitgekookt.nl. “Vol passie werken wij aan onze missie: Nederland gezonder laten eten. Dit doen we door verantwoorde en lekkere maaltijden gekoeld thuis te bezorgen. Zo heb je twee keer per week een nieuwe serie gezonde maaltijden in je koelkast staan die je binnen vier minuten kunt verwarmen op het moment dat jou uitkomt. Zo maken we het wel heel makkelijk om gezond te eten.”

Zorgeloos genieten van gemak

Wil jij graag verantwoord en gevarieerd eten zonder dat je tijd hoeft te besteden aan boodschappen doen en koken? Dan zijn de maaltijden van Uitgekookt.nl wellicht wat voor jou. Iedere week stellen chefs en voedingsexperts een nieuw afwisselend menu samen met 24 gerechten die bereid zijn met verse seizoensgroenten en zonder toegevoegde geur-, kleur- en smaakstoffen. Dankzij de voedingsexperts weet je zeker dat de maaltijden de voedingsstoffen bevatten die je nodig hebt.

Ze zoeken bij alle onderdelen van de maaltijden naar de gezondste oplossing. Als die niet bestaat, maken ze het zelf. De maaltijden bevatten bijvoorbeeld een eigen ontwikkelde, gezondere ketjap- en satésaus en een dressing voor maaltijdsalades waar 2,5 minder suikerklontjes in zitten dan in de supermarkt. Hierdoor kun je zorgeloos genieten van gemak.

Zelf proeven?

