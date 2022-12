Goed horen is voor iedereen weggelegd

HoorPartnersDe wintermaanden zijn aangebroken, de tijd om gezellig samen te komen met vrienden en familie voor feestjes en etentjes. Veel mensen zien tegen de feestdagen op, omdat ze moeite hebben met alle geluiden. Toch gaat 80 procent van de mensen met hoorproblemen pas na vijf tot zeven jaar naar een audicien. Jammer, want in al die jaren gaat het verminderde gehoor ten koste van de kwaliteit van leven en gezondheid. En dat terwijl er voor vrijwel iedereen een goede oplossing is.

Goed horen maakt gelukkig

“Ons gehoor zorgt er onder andere voor dat we informatie krijgen, emoties herkennen, met anderen kunnen communiceren, gevaar opmerken en ons kunnen concentreren. Goed horen is daarom essentieel voor een prettig, veilig en gezond leven”, zegt audicien Gilbert Dobbelsteen van HoorPartners. “Een goede audicien kan met actuele kennis en revolutionaire hoortoestellen zorgen dat je er gewoon weer bij kunt horen.”

Hoorwens en luistersituatie

De ontwikkelingen in hoortoestellenland zijn de laatste jaren snel gegaan. Digitaal is de standaard, en wat voorheen via een bedrade verbinding met de computer ging, kan nu ook draadloos. “Er zijn al audiciens die alleen maar online werken. Dat doen wij niet, we heten niet voor niets HoorPartners. Een partner is volgens Van Dale: iemand met wie je samen iets doet. Wij beginnen dus altijd met een persoonlijke afspraak die ongeveer 1,5 uur duurt. Daarin gaan we uiteraard meten en testen, maar belangrijker nog: we onderzoeken de hoorwens en de luistersituatie van de klant. Een muziekliefhebber heeft bijvoorbeeld een hele andere behoefte dan iemand die vaak vergaderingen moet leiden.”

Volledig scherm © HoorPartners

In het oor of achter het oor

De ideale hooroplossing is verder nog afhankelijk van de oorzaak en complexiteit van het gehoorprobleem en is voor iedereen anders. “Oftewel: alle hoortoestellen zijn bij ons maatwerk”, legt Gilbert uit. “Bij HoorPartners nemen we dan ook ruimschoots de tijd om je te laten ervaren en proberen. Veel mensen willen bij voorbaat al het liefst een onzichtbaar toestel in het oor. Dat kan, maar in toestellen die achter het oor geplaatst worden past meer techniek, waardoor ze vaak een betere ervaring geven. Bovendien zijn de achter-het-oor-toestellen inmiddels ook zo klein dat ze nauwelijks te zien zijn. Bij HoorPartners zoeken we net zo lang totdat we jouw ideale oplossing gevonden hebben.”

Jij wilt er toch ook weer bij horen?

Denk je dat je toe bent aan een hoortoestel? Twijfel je over je gehoor of dat van iemand in je omgeving? Ben je niet tevreden over het toestel dat je hebt of heb je een nieuw hoortoestel nodig? Wacht niet langer en maak een afspraak op een van de 42 locaties van HoorPartners. Want wakker worden van de vogels die fluiten, helemaal opgaan in mooie muziek, mee kunnen praten op verjaardagen of op het werk, kortom goed kunnen horen, maakt je leven zoveel beter.

