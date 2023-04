Goed voorbereid op vakantie: hier liggen jouw waardevolle spullen veilig

De Nederlandse KluisIn de zomer zijn mensen vaak een paar weken even lekker op vakantie. Maar hoe veilig zijn jouw waardevolle spullen als je ze thuis achterlaat? Als je met een gerust gevoel op vakantie wilt, kun je ze het beste veilig bewaren in een bewaakte kluis op een externe locatie.

Inbraakgevoelige zomer

De zomer staat bekend als een inbraakgevoelige tijd. Dus wat doe je met je waardevolle spullen als je op vakantie gaat? Want het is natuurlijk een ramp als je sieraden, erfstukken of belangrijke papieren juist dan uit je huis worden ontvreemd. Om dat te voorkomen kun je kostbare spullen met een emotionele of financiële waarde opbergen bij De Nederlandse Kluis. Dat is wel zo’n veilig idee.

Veilig achter slot en grendel

Spullen met een emotionele waarde zijn onvervangbaar. Daarom besloot Marleen de Jong ze buitenshuis te bewaren. “Tijdens de zomervakantie was er ingebroken bij onze buren”, vertelt Marleen. “Twee schilderijen, sieraden, antiek serviesgoed: alles van waarde was weg. Het was hartverscheurend, want zulke dingen zijn onvervangbaar.” Ook Marleen heeft een paar waardevolle erfstukken in haar bezit. Die liggen nu bij De Nederlandse Kluis, op een andere locatie maar toch dicht bij haar huis. “In een beveiligde kluis worden mijn spullen dag en nacht bewaakt. Ik heb er geen omkijken naar. Dat is een prettig idee, nu de zomervakantie eraan komt en we een paar weken weg zijn.”

Nergens zo veilig

Bij De Nederlandse Kluis worden jouw spullen door middel van de beste beveiligingstechnieken nauwlettend in de gaten gehouden. Want ook al denk je dat ze thuis veilig liggen opgeborgen: inbrekers weten je waardevolle bezittingen altijd te vinden. Juist als je lang van huis bent hebben ze alle tijd om je verstopplekken te vinden of je kluis open te maken. Marleen: “Het een fijn idee dat mijn kostbare spullen beschermd zijn als ik op vakantie ben. Bij De Nederlandse Kluis hangen overal camera’s, en ze zijn 24/7 aangesloten op de meldkamer. Hier liggen ze écht veilig.”

Volledig inbraakveilig

Alles waar je waarde aan hecht, wilt beschermen en behouden, wordt bij De Nederlandse Kluis bewaakt. Denk aan belangrijke documenten, sieraden en erfstukken, maar ook aan een harde schijf met belangrijke data of fotoboeken. Een kluis huur je al vanaf 9,95 euro per maand, en al je bezittingen in de kluis zijn automatisch verzekerd. Met de code ‘Welkomstkorting2023’ krijg je nu de eerste twee maanden gratis. Meer weten? Bel 088 - 744 5555 of kijk op www.denederlandsekluis.nl voor één van de veertig vestigingen bij jou in de buurt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.