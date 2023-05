Granita koffie met vanilleroom

Ingrediënten

Snijd het vanillestokje in de lengte doormidden en schraap het merg er voorzichtig uit. Maak de koffie, roer hier de agave siroop en de helft van het vanille merg doorheen. Giet de koffie in een grote bak en plaats deze 25 min. in de vriezer. Roer na 10 min. het geheel een keer door met een vork. Voeg ondertussen de andere helft van de vanille samen met de suiker bij de slagroom. Klop de slagroom luchtig. Pluk de blaadjes van het takje munt. Haal het koffiemengsel uit de vriezer en roer los, zodat er granita ontstaat. Verdeel de helft van de vanilleslagroom over 2 glazen en schep hier een eetlepel granita op. Verdeel hier de overige vanilleslagroom over en eindig met een eetlepel granita, zodat er laagjes ontstaan. Garneer met de muntblaadjes.