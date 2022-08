Gratis op Expeditie Studiekeuze in de IJsselhallen Zwolle

OGZOp vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober vindt in de IJsselhallen te Zwolle Onderwijsbeurs Noordoost plaats. Deze beurs is de place to be voor iedereen die nog met zijn studiekeuze worstelt of zijn keuze juist bevestigd wil zien. Ruim 90 onderwijsinstellingen en (leerwerk)bedrijven stellen zichzelf voor en je vindt er honderden opleidingen – op mbo, hbo en universitair niveau – onder één dak. Wat je allemaal kunt verwachten? Je leest het in dit artikel, inclusief bezoekerservaringen van de voorgaande editie.

Twee dagen lang staat de IJsselhallen Zwolle helemaal in het teken van Expeditie Studiekeuze. Onderwijsbeurs Noordoost biedt een groot overzicht van opleidingen op allerlei niveaus. De opleidingen en leerwerkbedrijven worden gerepresenteerd door studenten en voorlichters die uit eigen ervaring alle vragen beantwoorden en een goed beeld geven van hoe het er op zo’n opleiding, school of bedrijf nu echt aan toe gaat.

Ook zijn er studiekeuze-sessies en verschillende Interessegebied Voorlichtingen. Bovendien zijn er 1-op-1 gesprekken met professionele studiekeuzecoaches mogelijk en kun je een Sterke Punten Training doen. Onderwijsbeurs Noordoost is hét studiekeuze-evenement en biedt volop inspiratie voor de toekomst.

Toch geen tussenjaar

De beurs laat zien dat er meer studies zijn dan je denkt, weet Emma Comellas uit Amersfoort uit eigen ervaring. “Ik bezocht de beurs vorig jaar met vriendinnen op aanraden van mijn decaan. Het was allemaal goed geregeld en de indeling is heel logisch. Bij mijn inschrijving kreeg ik al de keuze om voorlichtingen bij te wonen. Daarvan had ik er twee uitgekozen”, herinnert Emma zich.

De 17-jarige was in de eerste instantie van plan om een tussenjaar te doen. Ook aan het tussenjaar en aan een studie in het buitenland wordt op de beurs meer dan genoeg aandacht besteed. Voor Emma liep het allemaal anders. “Ik had geen idee wat ik wilde doen. Op de beurs raakte ik in gesprek met een meisje dat Internationale Politiek in Leiden studeert. Dat leek me zó interessant. Mijn interesse werd aangewakkerd en ik besloot toch geen tussenjaar te doen.” Emma begint dit jaar met haar studie Politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Studiekeuze bevestigd

Ook als je wel al precies weet wat je wil, is een bezoek aan de Onderwijsbeurs zeker nuttig, weet Leo van Bale (44) uit Genemuiden. Hij bezocht de beurs vorig jaar met zijn zoon. “Van te voren hebben we de plattegrond bekeken. We gingen specifiek voor de Marine en Defensie. Als klein kind wilde mijn zoon al bij de Marine en zo’n bezoek aan de beurs is dan een mooie bevestiging”, vertelt Leo. “Zo’n beursbezoek is nooit verkeerd om te doen en je hebt meteen even een uitje. Wij waren vrij snel weer weg hoor, maar zeker als je nog zoekende bent, is de Onderwijsbeurs absoluut interessant.”

Een bezoek aan Onderwijsbeurs Noordoost is altijd een verrijking. Of je nu nog zoekende bent of juist concrete informatie wil over je beoogde opleiding of school. Goed voorbereid op pad? Bekijk dan hier alvast het programma en de deelnemers, dan weet je zeker dat je straks niks mist. De beurs zelf, maar ook parkeren bij de IJsselhallen, is helemaal gratis.

Onderwijsbeurs Noordoost, 7 & 8 oktober in Zwolle Op Onderwijsbeurs Noordoost bieden ruim 90 onderwijsinstellingen (mbo, hbo en universitair) en (leerwerk)bedrijven informatie en inspiratie. De beurs is bedoeld voor scholieren (en hun ouders) die zich oriënteren op een school, opleiding, beroep of tussenjaar. Locatie IJsselhallen Zwolle, Rieteweg 4, Zwolle. De beurs is per niveau ingedeeld in verschillende hallen. Openingstijden Vrijdag 7 oktober en zaterdag 8 oktober, beide dagen geopend van 09:00 - 16:00 uur. Parkeren bij IJsselhallen Zwolle is gratis. Aanmelden voor de beurs kan via deze link