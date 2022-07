Gratis sushi roll bij je bestelling? Dat kan bij I Love Sushi Zutphen!

I Love Sushi ZutphenDat sushi razend populair is in Nederland daar is geen twijfel over mogelijk. Wie houdt er nu niet van de california roll of sashimi? Goedkoop is het echter vaak niet. Daar wil I Love Sushi graag verandering in brengen, zonder op kwaliteit in te moeten leveren. Met wel 71 vestigingen verspreid over heel Nederland willen ze graag dat sushi voor iedereen beschikbaar wordt.