Groeien in het onderwijs dat kan bij de basisschool De Startbaan in Soesterberg

Stichting Openbaar Primair Onderw Eem-Vallei EducaZoek je werk in het onderwijs en vind je doorgroeien belangrijk? Laat je dan inspireren door het verhaal van Leni van Zandvoort (28). Ze begon in 2016 als leerkracht en is vanaf komend schooljaar de nieuwe directeur van basisschool De Startbaan in Soesterberg. En jij kunt haar collega worden !

Op dit moment is Leni locatieleider bij De Startbaan, één van de dertien scholen binnen de Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV). “Het is een soort overbruggingsjaar naar mijn nieuwe functie”, zegt ze. “Onder begeleiding van de huidige directeur leer ik de fijne kneepjes van het vak. Dat is een prettige manier om door te groeien.”

Doorgroeimogelijkheden

Want doorgroeimogelijkheden zijn er volop bij STEV. “Ik begon in 2016 als leerkracht in de onderbouw. Ik kwam toen net van de pabo af. Als je voor het eerst voor de klas staat, is dat spannend. Gelukkig merkte ik direct dat er naar je omgekeken wordt. Daardoor voelde het als een warm bad. Zo waren er regelmatig bijeenkomsten met andere startende leerkrachten. Dat is fijn, want dan kun je elkaar tips geven en van elkaar leren. Ook worden er veel gratis trainingen en cursussen aangeboden.”

Innovatieve projecten

Volledig scherm In haar derde jaar deed ze samen met collega’s een onderzoeksproject. “We onderzochten de voordelen van digitalisering bij het vak rekenen. Toen ontdekte ik dat ik enorm genoot van de samenwerking met collega’s. Samen dingen onderzoeken, analyseren en uiteindelijk beleid maken. Daarna kreeg ik vaker de kans om het voortouw te nemen bij projecten. Ook coachte ik nieuwe leerkrachten. Zo is het gaan borrelen om een leidinggevende functie te gaan doen.”

Vormingsonderwijs

Ze kijkt enorm uit naar haar nieuwe rol. “Er staat een bevlogen en betrokken team. Samen kijken we elke dag hoe we nog beter en passender onderwijs kunnen aanbieden. In september starten we bijvoorbeeld met vormingsonderwijs. Dan komen vakdocenten over hun geloofsstromingen vertellen. Zo leren kinderen nog beter over verschillende culturen, zodat er meer begrip en respect voor elkaar ontstaat.”

Baan in het onderwijs

Heb jij interesse in een baan in het onderwijs en spreekt Leni’s verhaal je aan? STEV zoekt meerdere collega’s. Denk aan leerkrachten voor het reguliere onderwijs, maar ook leerkrachten voor een taalklas voor nieuwkomers of onderwijsassistenten. Bekijk hier alle vacatures.