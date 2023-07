Grondlegger christelijk voorgezet onderwijs regio Rotterdam bestaat 125 jaar

Vereniging voor Christelijk Voortgezet OnderwijsEen van de oudste schoolverenigingen van Nederland die nog altijd onderwijs aanbiedt, viert dit jaar haar 125-jarig bestaan. Wat ooit begon met de oprichting van een christelijke jongensschool in Rotterdam is in ruim een eeuw tijd uitgegroeid tot een vereniging van maar liefst zeven scholengroepen. Volgens bestuursvoorzitter Marc Mittelmeijer betekent het onderwijs van de vereniging veel voor de vorming van Rotterdam en omstreken. “Meer dan honderdduizend mensen in de regio hebben hun diploma gehaald op een van onze scholen.”

Volgens Mittelmeijer is de focus op leerlingen de drijvende kracht achter het onderwijs van de Vereniging van Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO). “Die focus is er van begin af aan. Ondanks dat de samenleving is veranderd, is een ding hetzelfde gebleven en dat is de behoefte van elk kind om gezien te worden. En dat is wat onze scholen bieden.”

Open en flexibel

Dat ervaart ook Sefanja Fer. Hij zit in het derde leerjaar van de Melanchthon Business School in Bleiswijk. “De sfeer op school is heel open. Al vanaf het begin voel ik mij er welkom. Dat heeft te maken met de manier waarop docenten je benaderen. Zij zijn open en flexibel, en denken echt mee over wat jij nodig hebt.”

Oud-leerlingen als docent

Volledig scherm Rkeus © Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs CVO-scholen blijken niet alleen voor nieuwe leerlingen aantrekkelijk. Zo staan er bij Melanchthon Schiebroek momenteel maar liefst dertien oud-leerlingen als docent voor de klas. Een van hen is Aileen Meijvogel (28). “Ik vond het als leerling al een geweldige school”, vertelt ze. Nadat ze haar opleiding aan de kunstacademie had afgerond, besloot ze in 2016 om te solliciteren op een tijdelijke functie. “Ze wilden mij graag hebben en vroegen of ik een nieuw kunstprogramma voor de onderbouw wilde opzetten.” Inmiddels profileert de school voor havo, atheneum en gymnasium zich al vijf jaar met het uitgebreide kunstaanbod dat Meijvogel bedacht.

Onderwijs verbeteren

Als vereniging streven ze ernaar om het onderwijs elke dag een beetje beter te maken. Mittelmeijer: “Soms gaat het erom net een beetje beter te zijn voor de leerlingen, soms is er sprake van een grote verandering, zoals Agora-onderwijs invoeren op PentAgora.” Ton Bestebreur, lid raad van bestuur, vult aan: “We hebben ook een Daltonschool en we bereiden ons voor op Montessori-onderwijs in Rotterdam-Zuid. Ook werken een aantal scholen met elementen van Kunskapsskolan. Mooi dat we zowel ruimte kunnen geven aan ‘vernieuwers’ als aan scholen met ouderwets, degelijk klassikaal onderwijs.”

Kracht benutten

Volledig scherm Rkeus © Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Maar er zijn ook uitdagingen zoals een hoge werkdruk en een lerarentekort. Verder heeft de regio te maken met grote maatschappelijke vraagstukken zoals het klimaat, polarisatie, armoede en stedelijke groei. “De scholen gaan hiermee aan de slag en ze hebben elkaar daarbij nodig”, zegt Mittelmeijer. “Neem het actuele vraagstuk rond hoogbegaafdheid. We hebben vijf van onze scholen die hiermee bezig zijn bij elkaar gebracht en laten vertellen wat ze doen. Dit was heel inspirerend. Ook de drie scholen met tweetalig onderwijs zoeken elkaar op. Die kracht van de vereniging zullen we blijven benutten.”

Meerdere scholengroepen

Zo’n 21.000 leerlingen gaan naar een CVO-school. De scholengroepen zijn Accent, Comenius College, het Marnix Gymnasium, Melanchthon, Portus scholengroep, Scholengroep Penta en het Zuider Gymnasium. Samen hebben zij vestigingen op zo’n veertig locaties, met een sterke concentratie in Rotterdam. De scholen verzorgen onderwijs op alle niveaus: van praktijkonderwijs tot gymnasium en van gepersonaliseerd onderwijs tot (t)huiswerkvrij onderwijs. Daarnaast werkt CVO samen met OZHW voor de scholen Màximacollege en Focus Beroepsacademie.

