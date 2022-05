Groot worden met lening en training

Dat er zowel in Bussum als in Laren een filiaal van Coen Saloon bestaat, zegt iets over de ambities van de oprichter. Naar eigen zeggen rolde Coen rond zijn achttiende in het kappersvak om in 2017 zijn eerste barbershop in Bussum te openen. “Ik wilde daar iets groots van maken”, verzekert hij. “Maandenlang leek het erop dat het laatste stukje financiering rond ging komen bij de Rabobank, totdat zij op het laatste moment de stekker uit het plan trokken. Ze durfden het toch niet aan.”

“Qredits gelukkig wel”, gaat Coen verder. “In tegenstelling tot de bank waren zij echt betrokken. De barbershop stond al grotendeels in de steigers, ze kwamen kijken en zagen de potentie. Een week later beschikte ik over de lening. Ontzettend fijn, net zoals het contact met hun bedrijfsadviseur. Ik had een goede klik met haar en heb vorig jaar zelfs nog een schildersklus voor haar gedaan, haha.”

De opening van Coen Saloon werd een feit. Om zeker te zijn van een gezonde toekomst, maakten Coen en zijn vrouw gebruik van de trainingen die Qredits hun aanbood. “Omgaan met personeel, boekhouden en online marketing; we volgden het allemaal. Gewoon in de avond. Met Qredits zijn we er op meerdere vlakken op vooruit gegaan.”

KADER Ben jij ook begonnen met ondernemen om iets groots neer te zetten? Dan wil je je vooral niet onzeker voelen over die ene pitch, dat moeilijke gesprek met een werknemer of te veel tijd verliezen aan het bedienen van je social media-kanalen. Qredits kan je met (online/fysieke) trainingen met dit soort zaken helpen.

De zaken liepen goed. Zo goed dat uitbreiden een logische volgende stap was. “We hadden alleen de pech dat nieuwe huurovereenkomsten telkens om uiteenlopende redenen afketsten. Enorm frustrerend. Uiteindelijk is er dus wel een tweede vestiging gekomen, al is het ‘groot maken’ van mijn bedrijf door de crisis nooit echt gelukt.”

Met een verleden als schilder besloot Smit tijdens de lockdowns van deze crisis niet stil te blijven zitten. Hij pakte de kwast op, kreeg de ene na de andere klus en zat al snel om handen verlegen. Iets dat uiteindelijk heeft geleid tot de oprichting van Vlekkeloos BV, zijn bouwbedrijf in Naarden.

Smit: “De barbershops leverde niet alleen dikke coronaschulden op, maar vooral ook stress. Daar willen we van af. Het bouwbedrijf groot maken lukt wél en dat geeft voldoening. Door de twee oude zaken binnenkort te verkopen, kan ik mijn schulden aflossen en met Vlekkeloos BV aan de Spaanse toekomst van mijn gezin werken.”

Qredits, veel meer dan zakelijke leningen

Startende ondernemers, bestaande ondernemers en zij die hun plannen nog in praktijk moeten brengen: Qredits staat voor ze klaar. Niet alleen met kredieten, maar ook met coaching en trainingen. Alles om ervoor te zorgen dat jij kunt doen wat je zo graag doet: ondernemen. En Qredits doet het zonder winstoogmerk. Hun opbrengsten worden geïnvesteerd in de begeleiding van klanten.