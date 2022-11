Grote ontwikkelende bouwer komt naar Den Bosch

Groei en ontwikkeling

De diversiteit in functies en mensen is wat werken bij Van Wanrooij voor Lyanne zo mooi maakt. “Er is volop ruimte voor groei en ontwikkeling in alle lagen, voor iedereen. Er heerst een jonge werksfeer en een enorme loyaliteit. Veel startende professionals blijven hangen en lange dienstverbanden zijn geen uitzondering. Dat zegt iets over ons als werkgever.”

Werken in hartje Den Bosch

Bij Van Wanrooij heerst onder de nuchtere doeners een no nonsense mentaliteit. “Als we iets doen, dan doen we het goed. Dat geldt ook voor de verhuizing”, besluit Lyanne. De verhuizing wordt met de campagne ‘We’re coming your W’ al een tijdje in Den Bosch aangekondigd.



Toch zal het wel anders zijn om ook daadwerkelijk in de bourgondische stad te werken. “In de middagpauze lopen we vaak een rondje. We liepen dan altijd door de Geffense polder. We hebben al wat routes uitgestippeld voor in Den Bosch en die gaan er echt heel anders uitzien”, lacht Lyanne.