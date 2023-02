Haags samenwerkingsverband wil gezondheidsverschillen tussen wijken verkleinen

Wijken in de Haagse regio kennen grote verschillen in welvaart, gezondheid en zelfs levensverwachting. Zo komen overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten in de ene wijk meer voor dan in de andere. Volgens huisarts Janet Kist, als onderzoeker verbonden aan Health Campus Den Haag, krijgen sommige bewoners in de regio opvallend jong een hart- of vaatziekte. “Dankzij ons onderzoek weten we nu dat we sommige mensen eerder moeten opsporen en beter op een andere manier kunnen behandelen om de kans op een hartaanval of beroerte te verkleinen.”